En farlig bakterie udløste en infektion efter et stik fra en rosentorn og betød, at 87-årige Chris Pedersen måtte lade sin arm amputere.

Det skriver TV Midtvest.

Midtjyden var i færd med at klippe sine roser, da han stak sig på en af blomsternes torne. Selv om området omkring stikket var blevet rødt på størrelse med en fem-krone, lagde den 87-årige sig i seng. Næste morgen var hele hånden dog blevet rød, og Chris Pedersen tog derfor til lægen uden at ane, hvor farlig en situation, han var i.

For rosentornen havde givet den 87-årige mand den sjældne bakterieinfektion ‘nekrotiserende fasciitis,’ der kan ødelægge hud og muskler og i værste tilfælde medføre døden.

Hos lægen påbegyndte Chris Pedersen en antibiotikakur, men dagen efter stod det klart, at det ikke slog til.

Armen var blevet rød op til albuen, og han måtte akut på sygehuset.

På Regionshospitalet i Viborg, der i år har haft fire andre tilfælde af bakterieinfektioner med ‘nekrotiserende fasciitis,’ fik Chris Pedersen og hans kone Anne Marie Pedersen, besked om, at den 87-åriges venstre arm måtte fjernes.

»Jeg stod for enden af sengen, da lægerne fortalte os det, og jeg blev fuldstændigt tom indvendig. Jeg kunne slet ikke forstå det. Heller ikke, da de kørte med ham i sengen. Jeg kan slet ikke huske, hvordan jeg reagerede. Det var bare så uvirkeligt og kom så pludseligt,« fortæller Anne Marie Pedersen.

Overlæge Steen Olesen fra Regionshospitalet i Viborg fortæller, at det er rent uheld, når nogen rammes af nekrotiserende fasciitis, og man skal derfor ikke holde fingrene fra noget bestemt, eksempelvis roser, for at undgå en sådan infektion, lyder det.