Øverst: Vind og sol står for næsten halvdelen af vores elforbrug.

Over 300 ansatte blev mandag efterladt med en uvis fremtid, da vindmøllefirmaet Total Wind Group blev begæret konkurs. Tre dage senere kan nogle af de ansatte ånde lettet op, mens andre stadig venter i uvished.

Det midtjyske vindfirma Total Wind Group blev forrige torsdag begæret konkurs i Skifteretten i Herning efter flere år med rekordstore tab. Fredag forlyder det, at mange af virksomhedens 300 ansatte dog stadig beholder deres job.

»De danske selskaber under Total Wind Group blev begæret konkurs, og siden har vi kørt en salgsproces, hvor over 20 forskellige parter har vist interesse i dele af virksomheden. I går aftes fandt vi en løsning, hvor 85 ansatte bliver overdraget, men resten leder vi stadig på en løsning for. Vi er positive, fordi der er god interesse, men det haster selvfølgelig,« fortæller kurator Christian Jul Madsen fra Kromann Reumert.

Størstedelen af de ansatte, som er blevet virksomhedsoverdraget, repræsenterer Klaus Ohlsen, der er tillidsmand for Total Wind Group på Esbjerg Havn. Han fortæller, at det har været nogle turbulente dage for de ansatte.

»Det startede med, at de ikke fik deres løn sidste torsdag, hvilket blev bortforklaret som en it-fejl. De gik og holdt det hen som en løgn, for mandag fik vi at vide, at firmaet var gået konkurs, hvilket chokerede alle. For hvordan er vi så stillet? Nu (fredag, red.) er vi blevet færdig med et møde om en overdragelse, hvor vi alle fortsætter på samme vilkår, så alle er positive og glade,« siger han.

De resterende ansatte, som ikke er blevet overdraget, tæller blandt andet service- og adminstrationsafdelingerne i Total Wind Group. BT har talt med en af de kontoransatte i brande-virksomheden, som dog ikke ønsker at stå frem med navn. Hun fortæller, at hun - og mange andre kollegaer - har modtaget et brev, hvor det angiveligt fremgår, at de er blevet fritstillet.

»De fleste af os blev sendt hjem i mandags. Uden forrige måneds løn og uden opsigelse, som jeg skal søge i Garantifonden. Man har gået og ventet på at få sin månedsløn siden torsdag, og man har regninger, der skal betales. Det er en streg i regningen, og det bliver presset,« siger hun.

Som én blandt 30 ansatte på kontoret, der varetog løn og it, anede hun på forhånd, at meldingen om konkurs ville komme, lyder det.

»Jeg sidder med løn og kunne se, at montørene ikke fik udbetalt deres løn torsdag, så jeg havde forventet konkursen ville komme. Jeg har aldrig oplevet en konkurs før, men når folk ikke får løn, begynder man at undre sig.«

BT forsøger at få en kommentar fra Total Wind Group.