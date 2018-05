Region Hovedstadens hospitaler er i alarmerende dårlig stand, fastslår en ny rapport

Flere af hovedstadens hospitaler er så nedslidte, at det går ud over behandlingen og påvirker patienternes sikkerhed. Sådan lyder det i en ny rapport, som Region Hovedstaden har udarbejdet. Det skriver Berlingske lørdag.

Det er især Rigshospitalet og Herlev hospital, som er i dårlig forfatning. Blandt andet opstår der jævnligt nedbrud og driftsstop i f.eks. elevatorer, som er helt centrale for driften af hospitalerne. Der kan også ske svigt i systemer, der bl.a. forsyner patienterne med ilt.

»Vores hospitaler er i alarmerende dårlig stand. De forhold, vi mange steder byder patienter og medarbejdere er under al kritik. Når der f.eks. det seneste års tid har været nedbrud i strømforsyningen på Herlev Hospital i kortere eller længere periode, er det ret alvorligt og går ud over patient-behandlingen,« siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) til avisen.

Rapporten konkluderer, at der skal 700 millioner kroner til over de næste 10 år for at rette op på de omfattende problemer. Problemerne tæller også vandrør, der springer og giver skimmelsvamp, nedslidte ventilationssystemer, der giver dårligt indeklima, samt utætte og stoppede vandrør og udtjent sanitet, der giver store hygiejneproblemer og fare for smittespredning.

Driftschef på Herlev Hospital, Torben Jarlholm, bekræfter overfor TV 2, at der er tale om omfattende problemer med teknisk udtjente installationer og mangel på vedligeholdelse:

»Det har selvfølgelig den konsekvens, at vi sætter systemet under pres. For hver gang der sker de utilsigtede hændelser, skal vi have bagvagt og anæstesi (bedøvelse, red.) til at tage beslutning om, hvorvidt vi skal fortsætte driften, eller der skal ske andre tiltag, og kriseberedskabet skal nedsættes,« siger han til tv-stationen.

Regionen vil gerne gøre noget ved sagen, men på trods af flere initiativer, så viser rapporten også, at det slet ikke går hurtigt nok. Sophie Hæstorp Andersen mener, at der skal afsættes langt flere penge for at rette op på problemerne i løbet af de kommende år.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) afviser dog kravet. Hun mener, at regionerne fortsat har ansvaret for at vedligeholde sygehusene, og at regionen skal ’få styr’ på problemet.