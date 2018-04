Fejl på et parti chips fra Pringles med smagen Salt & Vinegar betyder, at forbrugere rådes til ikke at spise dem

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Chipsene, som er solgt i samtlige store danske supermarkeder, tilbagekaldes, fordi mærkatet på produktet ikke er skrevet på dansk, og derfor er der risko for, at folk med allergier ikke kan forstå allergenmærkningen.

Produktet er mærket på engelsk, tysk, fransk, hollandsk og flere andre sprog, men bare ikke dansk.

Det betyder, at hvis du er allergisk overfor laktose, mælk og gluten fra hvede og byg, er det værd tjekke dine chips igennem en ekstra gang for at undgå en allergisk reaktion, hvis der er tale om Pringles Salt & Vinegar.

Fødevarestyrelsen råder alle forburgere til at levere chipsene tilbage til butikken, hvor de er købt eller smide produktet ud.