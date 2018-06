Se Søren Sørensen fortælle kort om sagen i videoklippet ovenover

»Hun må gerne komme på besøg og se både støttemur og terrænregulering.«

Sådan siger husejer Søren Sørensen fra København, der nu på femte år kæmper for at få fjernet naboens ulovlige støttemur. Invitationen er rettet mod teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, der onsdag i et skriftligt svar til B.T. lægger op til, at byggesagen, som ifølge eksperter her givet anledning til chikane og forskelsbehandling af Søren Sørensen, kan genoptages. Men det kræver ifølge borgmesteren, at Søren Sørensen kan påpege konkrete fejl.

Derfor giver Søren Sørensen ikke meget for, at borgmesterne sender bolden videre til ham.

»Derfor kommer jeg med min invitation. Når det så er sagt, så har jeg ikke bestilt andet end at gøre opmærksom på fejlene de seneste fem år. Så at tilbuddet kommer nu, det kan jeg ikke bruge til så meget,« siger han.

»Hun kan bare kigge i byggesagen. Der kan hun se alle de fejl, der er blevet begået,« siger han og nævner, at den ret banale sag om terrænregulering nu har stået på i mere end fem år.

»Der er jo en støttemur. Der findes vel ikke et bedre bevis for, at der er foregået terrænregulering,« siger Søren Sørensen.

Naboens ulovlige støttemur med plankeværk er den indirekte årsag til det forløb, som B.T. onsdag kunne oprulle om Søren Sørensens kamp for at overbevise kommunen om, at naboen har hævet terrænet i sin have og opført en ulovlig betonmur med et plankeværk ovenpå.

Terrænreguleringen blev foretaget, uden at naboen havde fået byggetilladelse. I 2014 vurderede kommunen efter en såkaldt helhedsvurdering, at terrænreguleringen ikke var lovlig.

Kort efter sendte kommunen, efter en klage fra naboen med den ulovlige støttemur, en sagsbehandler hjem til Søren Sørensen, som gik hans grund og hus igennem med tættekam for potentielle ulovligheder. Blandt andet krævede kommunen et legehus fjernet, fordi det var i strid med en gammel servitut fra 1920. Ligeså måtte Søren Sørensen bruge 15 måneder og betale en landmåler 13.000 kroner for at få Københavns Kommune til at droppe et krav om, at Søren Sørensen selv havde hævet terrænet på sin grund uden byggetilladelse.

Sideløbende begyndte kommunen at arbejde på en lovliggørelse af støttemuren, efter at chef i byggesagsafdelingen Mirza Hadzibegovic for alvor gik ind i sagen.

Status er i dag, at Statsforvaltningen har afgjort, at sagen skal gå om, men Københavns Kommune mener ikke, at der er grundlag for en ny sag. Kommunen mener, at støttemuren er lovliggjort, fordi naboen har gravet et hul i jorden på deres side. Derfor betragtes støttemuren nu som en hegnsmur, som kommunen ikke kan påtale.

»Jeg har sendt 10 e-mail siden 2016 til den siddende borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen om forskelsbehandlingen, uden at de reelt har forholdt sig til det i svarene,« siger Søren Sørensen.

