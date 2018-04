Opdateres løbende...

Forhandlingerne om den nye overenskomst for de offentligt ansatte er lørdag eftermiddag fortsat i fuld gang i Forligsinstitutionen i København. BT følger sagen og opdaterer hele tiden med senest nyt herunder.

FOA-formand Dennis Kristensen har lørdag middag det, han selv betegner som en afgørende nyhed fra Forligsinstitutionen:

'Nu er der ikke længere tale om én samlet arbejdsgiverside, der kommer med et samlet oplæg,' siger han til de journalister, der er forsamlet ved Forligsinstitutionen.

'Nu vil der være tre forskellige arbejdsgiverparter, der kommer med hver deres oplæg,' lyder det fra FOA-formanden.

Ifølge Dennis Kristensen vil der lørdag eftermiddag blive skrevet på nye oplæg og altså ikke ét samlet oplæg, men tre forskellige:

'Det er relativt kompliceret på noget enkelt: Nemlig at de tre parter kan indgå overenskomster hver for sig. Og vi dermed ikke længere har en arbejdsgiverfront og en musketered på den anden side af bordet.'

»Skrivepause« til 13.30

Forhandlingerne om den nye overenskomst for de offentligt ansatte er endnu en gang sat i bero. Lidt over kl. 12 lørdag eftermiddag blev der erklæret »skrivepause« frem til kl. 13.30. Hvad der reelt vil komme ud af skrivepausen er endnu uklart, men der er endnu ikke indgået en endelig aftale mellem parterne fra regioner, kommuner og stat.

Kort efter kl. 12 forlod Anders Bondo forligsinstitutionen for at gå til møde med alle kredsformændene i Danmarks Lærerforening. Her udtalte han, at der nu skulle skrives nogle papirer uden dog at uddybe, hvad det præcis betød.

Inden topforhandlerne trådte ind i Forligsinstitutionen kl. 10.00, nåede flere af dem give deres besyv med i forhold til, hvor de ser sagen stå lige nu.

Kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler, forklarede over for pressen, at man fra kommunernes side var parat til at finde en løsning, men at ingen kunne forvente at »få pladen helt fuld«.

»Men vi finder kompromisser, og det har vi brugt rigtig meget tid på i går,« sagde Michael Ziegler til TV 2 News.

Han opfordrede samtidig alle parter til at falde lidt ned, slå koldt vand i blodet og fokusere kræfterne omkring forhandlingsbordet, hvor man lige nu ville køre »non stop«, til de var færdige.

Derudover understregede Michael Ziegler, at han udover at være motiveret og håbefuld samtidig var oprigtigt nervøs for, hvordan det hele vil ende.

»Vi er der nu, hvor vi også var i går. Det kan gå begge veje. Vi anstrenger os, og det er der mange, der gør, også på den anden side, for at det skal lykkes. Men det kan gå begge veje.«

Spisepause er springende punkt

Tildligere på formiddagen blev der talt med store bogstaver og krystalklare udmeldinger fra flere af de andre topforhandlerne.

Ifølge Dennis Kristensen, forbundsformand for FOA, er det springende punkt lige nu den betalte spisepause på det statslige område.

»Vi starter med at forhandle den betalte spisepause på det statslige område, og det ser jeg som det springende punkt for at komme videre,« sagde Dennis Kristensen til TV 2 News ude foran Forligsinstitutionen lørdag morgen, inden han gik ind til forhandlingerne.

Dennis Kristensen kaster altså med udtalelsen bolden over til statens topforhandler Sophie Løhde, der ser ud til at skulle rykke sig, hvis parterne skal nå hinanden.

Politiet måtte spærre området af

På grund af demonstrationens tiltagende størrelse uden foran Forligsinstitutionen lørdag formiddag, måtte politiet spærre af for al færdsel i området. På Twitter skrev de:

Demonstration ved forligsinstitutionen Sankt Annæ Plads fylder nu så meget, at vi har spærret for færdsel ad Sankt Annæ Plads fra Amaliegade til Bredgade.

Ukendt tidshorisont. #Politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 21. april 2018

»Ved Gud«

Flemming Vinther, der er topforhandler for de ansatte i staten, sagde til Ritzau på vej ind til forhandlinger i Forligsinstitutionen lørdag formiddag, at arbejdsgiverne var nødt til at komme ud af starthullerne, hvis en storkonflikt skulle undgås:

'Nu håber jeg ved Gud, at arbejdsgiverne også er her for at lande en aftale. Vi har brugt tilstrækkelig tid til at redegøre for vores respektive positioner,' sagde Flemming Vinther.

Regionernes chefforhandler, Anders Kühnau, var mere diplomatisk i sin retorik og plæderede for, at alle parter nu måtte gøre deres for at mødes:

'Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå at sende landet ud i en konflikt. Så vi prøver alle veje for at prøve og se om vi kan finde hinanden,' sagde han på vej ind i Forligsinstitutionen lørdag formiddag.

»Vi ved, hvad der skal til«

Anders Bondo Christensen, formand for lærerne og hovedforhandler på det kommunale område, sagde lørdag formiddag, at halvanden måneds forhandlinger havde båret frugt i den forstand, at alle parter nu var klar over, hvad de forskellige parter ville have ud af de sidste forhandlinger:

'Vi er så klar på hinandens synspunkter, så de ved præcis, hvad der skal til. Det har vi dog fået ud af at sidde her i halvanden måned,' sagde han til TV 2 News og understregede desuden, at han forventede, at arbejdsgiverne nu leverer på de sidste knaster, der er:

'Vi har sagt, at den offentlige løn skal være på niveau med det private. Vi skal ikke være lønførende men løftes tilsvarende,' lød det fra Anders Bondo Christensen.