I videoen foroven kan du se Casper Steinfath på færgen på vej hjem til Danmark.

Kroppen er godt gammeldags træt dagen derpå. Men 24-årige Casper Steinfath fra Klitmøller har også stået op på sit paddle board i 18 timer og 26 minutter og padlet 130 kilometer for at komme over Skagerrak.

BT har talt med ham om den ekstremt flotte bedrift.

»Jeg har sovet ret godt. Jeg skvattede nærmest bare død om, da jeg kom ind på hotellet, og så vågnede jeg efter en god, søvn men med rigtigt mange smerter i kroppen. Så nu skal vi lige med færgen hjem, og der kommer jeg lige til at besøge buffeten,« siger han og slår en latter op.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Foto: Jens Nørgaard Larsen

Den 138 kilometer lange tur startede ellers godt, men på turens sidste fire timer blev Casper Steinfath ramt af både sidevind og en strøm, der fysisk satte ham på en voldsom prøve.

»Jeg måtte give alle mine kræfter for at komme i mål. Jeg blev presset ud på et niveau, jeg aldrig har været før. Jeg så nærmest stjerner,« siger den firedobbelte verdensmester i stand up paddling, hvor man står let foroverbøjet på et surfbræt og padler sig frem.

»Jeg var så tæt på at kaste håndklædet i ringen flere gange i løbet af de sidste fire timer. Min krop gjorde ondt, og mit hoved gjorde ondt.«

Han forsøgte sig med den samme præstation sidste år, men måtte give op med 'kun' 12 kilometer før mål. Det har givet ham en række værdifulde erfaringer, som han kunne bruge søndag.

»Da jeg nåede til 12 kilometermærket i går, fik jeg et klart flashback til sidste år, men det gav mig også en tro og motivation til at kæmpe videre, fordi jeg vidste, at jeg var så tæt at nå mit mål.«

Men det har aldrig været meningen, at det skulle være let for den 24-årige dansker at komme til Norge.

»Der er mange, der har kritiseret mig for at gøre det om vinteren. Og selvom det ville være lettere at gøre om sommeren, så er pointen at jeg har gjort det om vinteren for at presse mig udover et plan, hvor jeg skal finde en anden styrke i mig selv.«

Stand up paddle-surferen Casper Steinfath brugte 18,5 timer på at komme fra Hirtshals til Kristiansand i Norge søndag. Her er han netop ankommet til Kristiansand søndag den 18 marts kl. 19.50. Foto: Jens Nørgaard Larsen Stand up paddle-surferen Casper Steinfath brugte 18,5 timer på at komme fra Hirtshals til Kristiansand i Norge søndag. Her er han netop ankommet til Kristiansand søndag den 18 marts kl. 19.50. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Han fortæller, at det kolde vejr og mørket har været en motiverende faktor i sig selv. Casper Steinfath sammenligner det med at bestige Mount Everest uden ilt. Det er en udfordring på et helt andet niveau. Derfor er glæden ved at gennemføre de 138 våde og iskolde kilometer fra Hirtshals til Kristiansand endnu større.

»Jeg er ovenud lykkelig. Det, at jeg klarede den i går, blev gjort endnu mere fantastisk, fordi jeg ikke klarede det sidste år. At presse det hele vejen. Jeg havde tårer i øjnene, da jeg kom i mål. Jeg havde forberedt og drømt om det længe, så jeg havde tårer i øjnene, da jeg kom i mål«

Den sidste del af distancen blev taget i bidder. Casper Steinfath så hver 100 meter padlet som en sejr i stedet for at se på det store billede. Men det var en enorm hjælp, at han havde et team, der gav moralsk støtte.

»Min bror Peter var også med på følgebåden. Jeg må nok indrømme, at jeg var i en tilstand, hvor jeg ikke kunne høre så meget i den sidset time. Men bare det at høre hans stemme var motiverende for mig. Det var guld værd.«

Næste mål for den unge mand er at forsvare VM-titlen i stand up paddling i Brasilien til november. Derudover ved han ikke, hvad der skal ske.