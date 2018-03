Camilla Muus Andersen og hendes kæreste oplevede deres værste mareridt, da deres to-årige søn for en uge siden fik en vindrue galt i halsen og blev kvalt. Men familien blev yderligere chokeret, da fremmede folk gav sig til at tage billeder og filme, mens den lille dreng blev forsøgt genoplivet i ambulancen.

Lørdag den 17. marts vil for 28-årige Camilla Muus Andersen og hendes kæreste Mac Musukume altid stå som en sort og trist dag. Hvad der skulle have været en hyggelig dag, hvor deres to-årige søn Damian skulle passes hos sin farfar, endte i stedet i en frygtelig tragedie. Den lille dreng sad ved 15-tiden om eftermiddagen og hyggede sig hos sin farfar og spiste frugt, da han fik en vindrue galt i halsen.

»Hans farfar prøvede alt han kunne, for at få vindruen op. Da han indså at han ikke kunne, løb han ud til vejen og råbte på hjælp. Der kom en mand og en dame til undsætning,« fortæller Camilla Muus Andersen om episoden.

Parret fik sammen med farfaren ringet til alarmcentralen, og de fulgte de instrukser, der blev givet, indtil ambulancen omkring 20 minutter senere dukkede op. Undervejs nåede Damian at miste bevidstheden et par gange og til sidst stoppede hans hjerte med at slå.

Damians far ankom til stedet samtidig med ambulancen. Men familien var ikke de eneste til stede. Omkring ambulancen var også andre folk stimlet sammen. Nogle af dem begyndte at filme og tage billeder, mens redderne kæmpede for den lille drengs liv.

Camilla Muus Andersen ankom til stedet 20 minutter efter ambulancen - cirka samtidig med redningshelikopteren. På det tidspunkt var hun i chok.

»Al tid gik nærmest i stå omkring os. Det føltes så surrealistisk. Ingen af os kunne være i os selv, og det hele føltes som ren panik og angst for at miste vores dreng. Vi græd alle sammen, og jeg husker min kæreste måtte hjælpe mig op flere gange, fordi mine ben forsvandt under mig. Der var mange forskellige reaktioner den eftermiddag. Vi var magtesløse, for vi kunne intet gøre. Vi måtte bare stå og vente, og ikke mistet håbet,« forklarer hun.

Hun lagde derfor ikke mærke til, hvad ’tilskuerne’ lavede. Det var først, da hendes mor og kæreste efterfølgende fortalte om de mange mennesker, at hun blev forarget og chokeret. Blandt andet fortalte hendes mor, at en mand stod og filmede med et ’rigtigt kamera’. Og det har efterfølgende vakt harme hos Camilla Muus Andersen:

»Jeg blev meget forarget og chokeret, for hvad fik han fanget på de billeder, hvis han overhovedet fik taget nogle? Brugte han zoom? Fik han taget billede af vores søn, da han blev kørt over til helikopteren?,« beretter hun. Hun har også beskrevet den ubehagelige episode i et Facebook-opslag, hvilket har resulteret i tusindvis af delinger og medfølgende kommentarer fra både bekendte og fremmede, der ligesom hende tager afstand fra ’tilskuernes’ adfærd.

»Jeg er sikker på, at det så voldsomt og kaotisk ud udefra, så jeg kan da godt forstå, hvis folk bliver nysgerrige eller bekymrede, men så vil jeg opfordre dem til at komme hen til os i stedet for. Men nu var det sådan, at vi havde fået hjælp og præcis derfor, burde forbipasserende bare fortsætte. At nogle folk så ligefrem finder kameraet frem ved ulykker, har jeg simpelthen ikke ord for. Men vi følte, vi blev udstillet,« forklarer hun.

Det lykkedes ambulancerederne at få Damians hjerte til at slå igen, og han blev fløjet til Rigshospitalet. Men selv om lægerne kæmpede, så stod hans liv ikke til at redde. Han havde været uden ilt i omkring 45 minutter og havde fået svær hjerneskade. Ifølge Camilla Muus Andersen var beskeden fra lægerne, at Damian kun blev holdt kunstigt i live ved hjælp af medicin og respirator.

»Der er slet ingen ord, der beskriver den følelse vi sad med, da det gik op for os, at vi havde mistet vores Damian. Vores hjerter stoppede med at slå, og al liv i os døde, alle vores håb og drømme for fremtiden brast sammen. Det var så svært at forstå. Det gjorde fysisk ondt i brystet og pludseligt blev det så tungt at trække vejret,« fortæller hun.

Tirsdag den 20. marts blev respiratoren slukket og Damian døde:

Midt i sorgen kan familien dog finde lidt glæde ved alle de søde beskeder, som de har fået som respons på Camilla Muus Andersens Facebook-opslag.

»Vi er målløse, og af vores hjerter så taknemmelige. Vi har også modtaget mange beskeder privat fra folk, som har været så søde. For et par dage siden, modtog vi en besked fra en kvinde, der fortalte at hun havde tændt et lys for vores søn, og så sendte hun billedet af det tændte lys, hvor hun havde skrevet hans navn på. Det var simpelthen så smukt og rørende,« fortæller Camilla Muus Andersen.