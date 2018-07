Efter at have forsøgt sig med hundeprop-pistoler, drager og jagttid på råger tager Halsnæs Kommune nu tungere skyts i brug i kampen mod fugle, der terroriserer lokalbefolkningen. 'De larmer psykopat meget,' udtaler specialkonsulent i kommunen.

Beboere ved et skovområde omkring ​Møllegårdsvej i Melby har de seneste mange år været generede af en rågekoloni på op imod 450 skrigende fugle, der skider højt og flot på gængse regler om stilhed i aften- og morgentimer. Efter i årevis at have forsøgt at holde bestanden nede, har kommunen nu givet op og valgt at udrydde hele kolonien, skriver TV 2 Lorry.

Tidligere har man opmuntret lokale jægere til at skyde fuglene, ligesom der er blevet sat drager op, som skulle imitere rovfugle. Det var rågerne dog ligeglad med.

Derefter blev lokalbefolkningen bedt om at skræmme fuglene med med hundeprop-pistoler hver morgen mellem fem og otte. Så disciplinerede var borgerne dog ikke, og fuglende fortsatte deres terrorisering.

Der er tale om 90 reder med hver et rågepar og cirka tre unger, vurderer Jakob Christian Lausen, specialkonsulent i Halsnæs Kommune, som nu har kastet håndklædet i ringen og valgt, at træerne på det cirka 8.000 kvadratmeter store område skal fældes.

Trods det store indgreb har kommunen ikke hørt nogle protester, fortæller han til TV 2 Lorry.

»Tværtimod har folk i den grad kimet mig ned de sidste seks til otte år omkring de skide råger. Jeg har hele tiden været tilbageholdende med, at vi skulle gøre noget radikalt. Men folk er meget begejstret for, at vi gør noget, og det er ikke mit indtryk, at folk bliver kede af, at vi fjerner træerne,« siger Jakob Christian Lausen til mediet.

De 45 til 48 centimeter lange kragefugle er kendt for at samles i store, larmende flokke ved aftenstide. Normalt er de fredede og må ikke skydes.