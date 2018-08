For dårlig bussikkerhed til Smukfest resulterer i, at 11 busser skal synes, mens en er sendt på værksted.

Skanderborg. Omkring 2000 festivalgæster er blevet forsinket i timevis, efter at en stor del af de busser, som fragter folk til Smukfest, er blevet taget midlertidigt ud af drift.

Det siger talsmand for Smukfest Poul Martin Bonde på et pressemøde onsdag eftermiddag.

- Det er selvfølgelig enormt utilfredsstillende og meget bittert, at det sker i dag, hvor det hele begynder, siger han.

Den jyske festival åbnede for nogle campingområder søndag 5. august, mens festivalpladsen og det officielle musikprogram begyndte onsdag over middag.

Politiet begyndte klokken 10 at udtage shuttlebusser, der fragter festivalgæster til og fra Smukfest ved Skanderborg, til tjek for fejl og mangler, oplyser Stig Simonsen, politikommissær ved Sydøstjyllands Politi.

- Det er en generel kontrol af busser, og det er busserne, der kører i pendulfart mellem campingpladser og festivalpladsen, siger han.

Klokken 15 var testene færdige. 18 busser blev tjekket, 11 skulle til syn, mens én blev sendt direkte på værksted.

Problemerne var alt fra manglende bremselys, at busserne bremsede skævt, havde nedslidte dæk eller lækkede benzin eller diesel.

Kun seks busser må fortsætte kørslen, da de andre busser skal have problemerne løst, før de atter må være på vejene.

Det har ført til, at op mod 2000 personer vandrer langs vejen fra en parkeringsplads og hen til campingområder og festivalplads, hvor kun shuttlebusserne må køre.

Smukfests talsmand, Poul Martin Bonde, oplyser, at festivalen forsøgte at løse problemet, så snart den blev bekendt med det.

- For hver halve time indsættes der nye busser eller andre køretøjer, og der er lavet en gangsti til Kærligheden (campingplads, red.).

- Inden for to til fire timer forventer vi, at det er løst, siger han.

Endnu cirka 200 personer skulle onsdag klokken 16.30 vente på at komme ind på festivalen.

Føler gæster, der har købt onsdagsbilletter, at de er gået glip af for mange timer på festivalen, kan de kontakte Smukfest, som vil tage stilling til henvendelserne, når ugen er omme, oplyser Poul Martin Bonde.

Han har været i kontakt med en talsmand fra P.P. Busser, der står for busdriften.

- Vi har inden festivalen gjort opmærksomme på, at busserne skulle være i orden og sikre. Det mente busselskabet også, at de var. Jeg har talt med en talsmand, der stiller sig uforstående over for situationen.

- Busserne skulle være blevet synet inden for den seneste måned eller to, siger Poul Martin Bonde.

Ifølge Bondes oplysninger har P.P. Busser maksimalt 22 busser til rådighed under festivalen.

Også på sidste års festival var der problemer med bussikkerheden, hvor seks ud af 16 busser havde problemer med bremserne.

/ritzau/