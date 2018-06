Korte bukser er no-go på arbejde. I hvert fald hvis du spørger BTs læsere.

De seneste ugers sommersol har varmet op under debatten om mænd og kvinders benklæder i arbejdstiden.

I den forbindelse har BT taget temperaturen på læsernes egen holdning til shorts på arbejdspladsen.

Knap 40.000 læsere har stemt på bt.dk, og halvdelen er enig i, at shorts ikke hører hjemme på en arbejdsplads.

37 pct. mener til gengæld, at man selv må bestemme sin påklædning på arbejdet.

Det er formentlig ikke gået nogens næse forbi, at du på ingen måde risikerer at blive interviewet af en journalist fra Jyllandsposten med bare lår. Og nu er du på bustrækninger i Midtjylland og Hovedstaden også sikker på ikke at støde på en chauffør, som flasher sine knæ i korte bukser.

