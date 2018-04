Ærgerligt. Irriterende. Og dumt. Dét kalder BTs chefredaktør Michael Dyrby dén fejl, der tirsdag førte til, at BT i den vestlige del af landet udkom med en falsk forside.

I Vestdanmark fik BTs læsere således serveret et opklaret mordmysterium til morgenkaffen. 'Forsvandt sporløst for 10 år siden: Nu får hun endelig fred' lød overskriften på dét, der altså var en fiktiv forside.

»På en skala fra 1 til 10 i pinlighed, synes jeg, at det er en 10er. Det er en elementær menneskelig fejl, når sådan noget sker. En virkelig dum fejl, men alle kan forstå det, når man forklarer det,« siger chefredaktør Michael Dyrby om den falske forside, der var fremstillet som en rekvisit, som skulle indgå i en ny sæson af krimiserien 'Den som dræber', der var en stor succes på TV 2 tilbage i 2011.

I den nye sæson er det en del af handlingen, at politiet har fundet liget af en forsvunden pige, og den nyhed har BT i serien opsnuset. Og bringer på forsiden.

»Vi ville hellere end gerne have BTs navn med i en udmærket serie. Så vi indvilgede i at lave et prøvetryk ud fra dét, som de kom med.

Det gjorde vi mandag, hvor den blev trykt sammen med den rigtige avis. Beskeden om, at det var et prøvetryk, gik som den skulle til trykkeriet i Østdanmark. Men trykkeriet i Vest fik ikke advarslen og troede, at det var den rigtige avis. Så selvfølgelig trykte de den, og sendte den afsted i dén tro, at det var sådan, det skulle være.

Sådan så den falske BT forside ud. Af hensyn til den kvindelige skuespillerinde, er billedet sløret. Sådan så den falske BT forside ud. Af hensyn til den kvindelige skuespillerinde, er billedet sløret.

Det er en regulær dum fejl. Og jeg kan ikke sige andet, end at det er ærgerligt, irriterende og dumt,« understreger Michael Dyrby, som nu vil undersøge, om der er led i processen, der kan strammes op, så en fejl som denne kan undgås.

»Heldigvis er det aldrig sket før,« siger Michael Dyrby, som undskylder og beklager fejlen dybt.

Ikke alene overfor BTs læsere i Vestdanmark. Men også overfor den unge skuespillerinde, hvis billede var på forsiden af den falske forside.

»Det har selvfølgelig været dybt ubehageligt for hende. Og det beklager jeg virkelig. Derfor har vi også på nettet sløret billedet for at begrænse skaden.«

Fejlen blev først opdaget tirsdag morgen omkring kl. 9, hvor avisen allerede var blevet distribueret til såvel abonnenter som forhandlere i det vestlige Danmark.

»Så det var umuligt at bremse fejlen. Derfor gik vi også straks ud og fortalte om den på bt.dk,« siger Michael Dyrby om den falske forside, som af mange tilsyneladende blev opfattet som ægte.

»Det her er beklageligvis 'fake news' på en helt ny måde.«