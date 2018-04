Solen skinnede, varmen flåede tøjet af danskerne, og rundt omkring i landet var der liv og glade dage. Sådan var scenariet i går på ugens første dag, mandag.

Med temperaturer i nærheden af 20 grader blev mandag en af årets varmeste dage.

Og det var at føle på danskerne, der mange steder bestormede de danske strande og isbutikker.

Ved Islands Brugge havde mange unge mennesker med grill og øller taget plads for at hygge. Anderledes så det ud ved Svanemøllen Strand og Bellevue Strand, hvor særligt familier med småbørn havde taget plads.

I anledningen af det gode vejr tog BT ud i det danske land for at tale med folk, der hyggede sig.

Isabel Bramsen, 29 år, København, fredsforsker og Ingvild på 3½ måned – Svanemøllen strand

»Jeg er taget herud på stranden i dag, fordi det er dejligt vejr, solen er jo endelig kommet frem. Jeg var egentlig på vej hjem fra efterfødselstræning med min datter, men så besluttede jeg at tage ned på stranden med hende, fordi vejret er så godt. Ellers skulle jeg bare have sovet der hjemme, så er det hyggeligere her.«

»Man bliver så glad, når vejret er som i dag. Jeg har siddet her en time og bare nydt det. Om lidt skal jeg hente min anden datter på fem år, og så tager jeg sikkert hende med herned. Jeg elsker at se ud over havet og dufte til den friske luft.«

Solkinsreportage Charlottenlund Strand, Bellevue, Østerbrogade, Islands Brygge og Havnebadet. Foto: Nils Meilvang Solkinsreportage Charlottenlund Strand, Bellevue, Østerbrogade, Islands Brygge og Havnebadet. Foto: Nils Meilvang

Marie Just Drastrup, 67 år, Hellerup, pensionist – Svanemøllen strand

»Jeg havde været ude i byen, og på vej hjem med toget fik jeg en ide om, at jeg ville stige af lidt tidligere og gå herned på stranden i anledningen af det gode vejr. På vej herned købte jeg nogle mandariner, oliven og rosé, som jeg kan hygge mig med. Det ser skønt ud hernede, og jeg elsker at se solen glimrer i bølgerne.«

»Vinteren har været lang, så det er tiltrængt med lidt sol, det er vidunderligt at foråret er kommet så pludseligt. Det er rart, at man nu kan være uden for uden behov for at pakke sig helt ind. Man bliver så glad og opmuntret, når solen skinner, og det er varmt.«

»Og så er det dejligt, at gå en tur med min hun Bonito. Han er to år gammel og fra Spanien.«

Solkinsreportage Charlottenlund Strand, Bellevue, Østerbrogade, Islands Brygge og Havnebadet. Foto: Nils Meilvang Solkinsreportage Charlottenlund Strand, Bellevue, Østerbrogade, Islands Brygge og Havnebadet. Foto: Nils Meilvang

Sara Winding, 42 år, København, grafiskdesigner og Jonas Haxø, 40 år, København, grafiskdesigner og deres to børn Hannah på 4 år og Vigga på 7 år. – foran en isbutik

»Vi har netop hentet Hannah i børnehave og Vigga i skolen. Det er årets første store is for os, og det er dejligt med en god forårsdag, som gør en utrolig glad. Vi har trængt til det gode vejr,« siger Sara.

Også i skolen Vigga og hendes klassekammerater fået leget i varmen.

»Næsten alle på skolen var bare ude i frikvarteret. Vi legede en leg, der hedder fane, hvor man er to hold, der skal gemme et flag, og så skal man finde de andres flag. Det har været dejligt i skolen, at det har været så varmt,« siger Vigga og tilføjer:

»Det er rigtig dejligt at skulle have is efter skole. Det var mors forslag. Jeg har fået en god karamel-is. Jeg spurgte også, om vi ikke skulle på stranden, men det skulle vi ikke lige i dag.«

Solkinsreportage Charlottenlund Strand, Bellevue, Østerbrogade, Islands Brygge og Havnebadet. Foto: Nils Meilvang Solkinsreportage Charlottenlund Strand, Bellevue, Østerbrogade, Islands Brygge og Havnebadet. Foto: Nils Meilvang

Carsten Bjerno, 56 år, København, vinterbader og altmulig-mand på et plejehjem – Bruggen havnebad

»Selv om jeg er vinterbader, så er jeg taget ud for at bade i dag – det er vandet stadig ikke for varmt til. Jeg vil tro, at vandet er mellem fem til seks grader. Selv om det ikke er mange graders forskel fra en til to grader, så kan man mærke enorm forskel, kroppen er ikke helt i samme alarmberedskab.«

»Jeg tager herned at bader for at få et afbræk fra hverdagen. Jeg har vinterbadet i fire år, og der startede faktisk med, at jeg fik sådan en udfordring på Facebook med, at jeg skulle bade i noget koldt vand, og der gik det op for mig, at det faktisk ikke var så slemt.«

»Det er rigtig fedt vejr i dag, det har jeg trængt til.«

Solkinsreportage Charlottenlund Strand, Bellevue, Østerbrogade, Islands Brygge og Havnebadet. Foto: Nils Meilvang Solkinsreportage Charlottenlund Strand, Bellevue, Østerbrogade, Islands Brygge og Havnebadet. Foto: Nils Meilvang

Bente Øhrstrø, 69 år, Klampenborg, HR-medarbejder – Bellevue strand

»Jeg stod op i morges, og der skinnede solen jo helt vildt. Derfor besluttede jeg, at jeg ville tage ned at bade lidt.«

»Vandet og stranden er meget bedre i dag, end den er til sommer, når det bliver rigtig varmt. For så kommer der mange mennesker, og jeg kan bedre lide vandet, når det ikke er så varmt og ulækkert. Vandet er koldt og forfriskende i dag, det er simpelthen så dejligt.«

»Jeg får et lille kick af det, når det er som i dag med lyset, varmen og badevandstemperaturen. Det er helt fantastisk med en rigtig forårsdag, mit humør stiger af det.«

Solkinsreportage Charlottenlund Strand, Bellevue, Østerbrogade, Islands Brygge og Havnebadet. Foto: Nils Meilvang Solkinsreportage Charlottenlund Strand, Bellevue, Østerbrogade, Islands Brygge og Havnebadet. Foto: Nils Meilvang

Danmark går dårligere vejr i møde.

Som ugen skrider frem vil vejret kun blive dårligere og mere regnfuld. Tirsdag vil landstemperaturen nå 14 grader med en del skyer, men dog tørt.

Onsdag vil vejret blive mest tørt, men i den sydlige del af landet kan der blive småregn. Temperaturerne vil ligge mellem 7 til 12 grader.

Torsdag vil blive mere regnfuld og med temperaturer op mellem 10 og 15 grader

Fredag og lørdag vil blive mest skyet med regn mange steder. Temperaturerne vil begge dage nå op omkring 13 grader.

Kilde: DMI