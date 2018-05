Der kommer flere og flere alternativer til animalske produkter, og et af de firmaer, der for alvor har været med til at fylde supermarkedernes hylder med veganermad er aarhusianske Naturli' Foods. De har fået meget ros af medier og kunder for blandt andet hakkekød uden kød, men deres nyeste produkt deler i dén grad vandene.

Deres 'Mandel Koldskål' bliver nemlig beskyldt for at være både for vandet, for kedelig og for ikke at smage nok af hverken koldskål eller mandel.

Blandt de utilfredse kunder er Mikael Bertelsen, programchef på radiokanalen Radio24syv, som advarer mod koldskålen i et opslag på Facebook, der har fået over 700 likes.

Vi har fået en flok håndværkere til at smage den mælkefri koldskål for at se, om det er noget, der kunne få dem til at droppe den almindelige. Som man kan se i videoen herover, var det ikke nogen succes. Men det gør nu heller ikke så meget, siger koldskålens bagmand, Henrik Lund, der er direktør for Naturli' Foods.

»Det er ikke lige vores målgruppe. Vi har lavet den som et produkt til folk, der er laktoseintolerante, og folk, der har valgt ikke at spise animalske produkter - altså veganere og vegetarer«, siger Henrik Lund.

Han er klar over, at den ikke smager helt som almindelig koldskål, men det er faktisk et bevidst valg.

»Vores koldskål har et noget mindre sukkerindhold end komælkskoldskål. Når man skærer ned for sukker, påvirker det smagen, og det er gjort med vilje, for vi synes egentlig, at der er for meget sukker i originalen«, siger han til BT.

»Heldigvis er smag og behag forskellig, også i Danmark. Når man laver så klassisk et produkt som koldskål, så vil der altid være delte meniger«.

Mandel Koldskål kan købes i Coop-supermarkeder, og er lige nu på tilbud til 15 kroner i Fakta.