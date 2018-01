Har du været involveret i lignende sager, må du gerne kontakte os på bopo@bt.dk.

Mandag aften sendte TV 2 programmet 'Når arven splitter os'. Her fulgte man blandt andet brødrene Michael og Henrik, som forsøgte at blive forsonet med deres far.

En årelang strid mellem brødrene og deres far blev udløst, da deres mor gik bort. Og nu taler de ikke længere sammen. Alle bånd er kappet.

Læs også: Børnene slog hånden af deres mor: Det fortryder de nok virkelig meget nu

I første omgang handler programmet om, at brødrene forsøger at få deres arv udbetalt, efter moderen gik bort i 2003. Årsagen til, at de ikke kan få arven udbetalt, er, at faderen bor i uskiftet bo efter moderens død. Det betyder, at han er sikret, at han kan blive boende i huset, men samtidig sidder han også på alle pengene.

Penge som brødrene frygter bliver ødslet væk på et nyt køkken og dyre biler. Ifølge dem er det en adfærd, som han slet ikke har udvist tidligere.

De mener, det skyldes faderens forlovede, som ændrede på hans personlighed. I programmet, som du kan se på TV 2 Play, ser man Henrik og Michael gå fra at vil have deres arv udbetalt til bare at vil samle familien igen. Så deres børn kan få glæde af deres farfar.

På trods af hjælp fra en konfliktmægler og et håndskrevet brev, nægter faderen og hans forlovede at genoptage kontakten. I programmet giver faderen og hans forlovede ikke genmæle. Det er altså kun brødrenes version, vi får.

Men efterfølgende har de taget bladet fra munden. Umiddelbart er der ingen udsigt til forsoning.

»De må komme videre i deres liv. Det er vi,« lyder det enstemmige budskab til TV 2.

Begge mener, at de ikke er blevet behandlet ordentligt af Michael og Henrik, hvorfor de ikke ser nogen årsag til at genoptage de familiære forhold. De mener heller ikke, at sønnerne har forsøgt at forbedre forholdet udover brevet, som man ser dem skrive i programmet.

Den udmelding forstår Michael dog ikke.

»Jeg synes, jeg har meldt ud flere gange, at det handler om, at vi alle siger undskyld og accepterer tingene, som de er. Men de bliver ved med at køre i det samme gamle. Jeg ved ikke, hvad der skal til,« siger sønnen Michael i programmet.