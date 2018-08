Fyns Politi oplyser, at Odins Bro i Odense er lukket på grund af tekniske problemer. Odins Bro er eneste vej over Odense Kanal, hvilket betyder, at bilister må finde andre veje gennem trafikken, da ringvejen rundt om Odense nu ikke er farbar.

Der er ikke nogen tidshorisont for, hvornår broen åbnes igen. Odins Bro er en drejebo, der kan åbnes for skibstrafik gennem Odense Kanal.

Odins Bro stod færdig i 2014 og lukkede reelt et hul i ringvejen uden om Odense, så trafikken fra den vestlige og nordlige omegn af Odense ikke længere skulle føres gennem byen.



B.T. følger sagen..