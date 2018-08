Efter at de danske anmeldere fik Britney Spears koncert på Smukfest i Skanderborg skrækkeligt på tværs i øregangene, så melder de norske anmeldere sig nu også ind i klagekoret.

Den norske avis VG har været til koncert i telenor Arena i Norge, hvor Britney gav koncert fredag aften. Og det brød anmelderen sig ikke spor om. VG uddeler terninger i stedet for stjerner og har kun fundet en enkelt frem til det amerikanske pop-ikon.

Dermed har avisen haft nogenlunde samme oplevelse af den 36-årige sangerindes optræden, som B.T. fik til Smukfest, hvor anmelder Kristian Dam Nygaard også kun hev en enkelt stjerne op af lommen til Britney.

VG kalder Britneys shov for et »hedonistisk helvede, hvor de fleste løber rundt i undertøj,« og anbefaler at hvis man vil høre Britney Spears synge, så kan man lige så godt streame det, da det alligevel er den samme lyd, som under koncerten.

Også norske Dagbladet var til selvsamme koncert. Anmelderen kalder Britneys show for 'popkynisme,' da Britney spiller for fulde huse uden at synge en eneste strofe selv.

»For lad os tage det med det samme. Nej, hun synger ikke. Eller også har lydteknikeren slået mikrofonen fra ved et uheld,« skriver Dagbladets anmelder, som også kun svinger sig op til en enkelt stjerne.

Begge norske medier er ikke alene skuffede over, at Britney angiveligt ikke synger et eneste ord til sin egen koncert. Hele showet var også en lang monoton affære.

»Showet følger samme opskrift hele vejen: glitterundertøj, pumpende popmusik, en masse dansere som svinger sig synkront, og Britney i midten,« skriver Dagbladet.

Britney spiller igen allerede lørdag aften. Denne gang er det svenskernes tur til at opleve popstjernens dåsemusik, når hun spiller på Goransson Arena i Sandviken. I alt har Britney Spears hele 13 koncerter på programmet resten af august.