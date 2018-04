Lørdag aften måtte vognmand Brian Thomsen se til, mens hans kontor og køretøjer til mange millioner gik op i røg på Læsø. Han havde kun lige forladt bygningen, som støder op til hans privatbolig, da en nabo slog alarm. Tilbage står kun en sammenfaldet lade, de nedbrændte køretøjer og de tilsodede mursten.

»Min nabo ringede kort efter klokken 18 og sagde, at der var ild i laden. Vi alarmerede med det samme brandvæsenet, men vi bor kun 50 meter fra laden, og jeg var lige gået derfra, så jeg havde lidt svært ved at forestille mig det,« fortæller Brian Thomsen, der ejer Øens Fragtrute, som kører på Læsø og i Frederikshavn.

Efter opkaldet løb han ud af privatboligen og kunne med det samme se, hvordan hans lade og hans forretning stod i flammer.

»Jeg kunne slet ikke komme i nærheden af bygningen, fordi branden var så kraftig. Den store port var allerede faldet sammen. Det er gået rigtig stærkt, siden jeg forlod stedet, men bilerne er også fyldt med meget olie og benzin.«

Lørdag aften tog det brandvæsnet en time at vinde kontrollen over storbranden. Det stod dog klart for alle - herunder Brian Thomsen - at ladens indhold var brændt ned.

En lastbil, en varebil, en minilæser, to traktorer og et fuldt lastvognstog. Intet kunne reddes. Derudover mistede Brian Thomsen hele sit kontor med alt elektronik og papirer. Brandvæsnet og Brian Thomsen formoder, at branden er opstået på grund af en elektrisk fejl, men de afventer stadig undersøgelserne fra den tekniske afdeling, som skal inspicere skaderne i den kommende uge. Skaderne er endnu ikke gjort endeligt op, men vognmanden forestiller sig, at det drejer sig om mellem syv og otte millioner kroner.

»Det er det værste, man kan blive udsat for. Hvis bare det var én bil, som var gået i stykker, men det her er alt. Værktøj og reservedele til bilerne. Man kan slet ikke forestille sig det. Det er hele mit kontor og hele min dagligdag, som nu skal flyttes,« fortæller Brian Thomsen.

Lørdag aften gik en vognmands forretning på Læsø op i brand. Alt ladens indhold brændte ned herunder flere biler og vogne, som betyder skader for mindst syv millioner kroner. Foto: Brian Thomsen

Han er dog taknmelig for de positive reaktioner og de mange tilbud om hjælp, som naboere og andre fra øen har tilbudt.

Storbranden i laden betyder, at vogmanden har mistet alle de varer, som skulle leveres til forskellige forretninger på Læsø, men fragtkørslen fortsætter dog ufortrødent allerede fra mandag morgen, forklarer han.