Et hus brænder i byen Fensmark på Sydsjælland.

»Der er opstået brand i et rækkehus på Morbærvænget i Fensmar. Brandvæsnet er i gang med at slukke branden og har ilden under kontrol. Der er ingen meldinger om personskade,« siger vagtchef Mikkel Kjærgaard fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi.

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning bliver assisteret af Beredskabsstyrelsen Sjælland, der har sendt to mand og en tankvogn til stedet.

BT følger sagen.

