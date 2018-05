Torsdag eftermiddag brød der brand ud på Vejens splinternye rådhus, som stadig er under opførsel.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Det er noget isoleringsmateriale i kælderens gulv, der brænder. Det udvikler en del røg, men der er ved at være kontrol over det. Vi er på stedet for at guide trafikken, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Nikolaj Holmkjær,« til TV SYD.

Branden er under kontrol, men der bliver stadig udviklet en del røg. Da røgen stiger lige op i luften, er det dog ikke nødevendigt at holde sig inden døre.