Fredag middag gik der ild i en lagerhal i et industriområde i Randers. Det skriver Østjyllands Politi på Twitter. Klik her og se mere tv på localeyes.dk.

»Branden var overtændt. Den spredte sig ekstremt hurtigt til hele bygningen,« siger B.T.s medarbejder på stedet og rapporterer om seks-otte brandkøretøjer og 15-20 brandfolk.

Vi er ude til endnu en brand på Ørneborgvej i Randers SØ. Ild i en lagerhal i industriområde. Ingen personer kommet noget til, og brandvæsenet er på stedet. Ørneborgvej og Kristrup Engvej er begge spærret fra Grenåvej pga. røg #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) August 3, 2018

Der er tale om affaldssorteringsfirmaet Dansortering på Ørneborgvej i det sydøstlige Randers. Ingen personer er kommet til skade, men brandfolkene havde så store problemer med at slukke branden, at de måtte tilkalde hjælp.

»Vi har været udfordret af, at strålevarmen har været så høj, at der har været selvantændelse flere steder derude. Vi er ved at have branden under kontrol nu og har en meget lang efterslukningsopgave foran os. Så der har vi fået hjælp fra Beredskabsstyrelsen i Herning,« siger beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, Beredskab og Sikkerhed i Randers, Favrskov og Djursland.

Kasper Sønderdahl fortæller, at der var gået ild i noget plastaffald på stedet, men at man på nuværende tidspunkt ikke ved, hvordan branden er opstået. Det er noget, som politiet skal efterforske.

Foto: Alarm112midtjylland.dk Vis mere Foto: Alarm112midtjylland.dk

Politiet vurderede ved middagstid, at der ikke var grund til at udsende en varsling om den røg, der var i området, selvom man ifølge Kasper Sønderdahl kunne se røgsøjlen helt fra Ebeltoft, som ligger omkring 50 kilometer fra branden.

»Røgen er steget så højt til vejrs, så det har ikke været nødvendigt. Det er selvfølgelig ikke noget, man skal bruge unødigt. Der skal være en konkret fare, før vi gør det. Og i dette tilfælde har man lavet den vurdering, at det ikke har været nødvendigt,« siger beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl

Klokken 13.53 fredag eftermiddag skrev Østjyllands Politi på Twitter, at branden var under kontrol.