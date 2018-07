Over hele landet kæmper et presset dansk beredskab fredag med at slukke brande i naturen.

Et af stederne, hvor brandmændene er sat på en stor opgave, er i Baldersbæk Plantage nær Billund, hvor branden fredag aften er ude af kontrol. Det oplyser Trekantsområdets Brandvæsen.

Beredskabsdirektør Jarl Hansen fortæller, at der er mange nåle- og løvtræer i plantagen. Nåletræer brænder let, og det udfordrer slukningsarbejdet.

»Vi har sat massivt ind derude. Vi kæmper med, at branden ikke skal gå i toppen af træerne. Indtil videre er det lykkes, at ilden ikke er gået i toppene. Lige nu kæmper vi med at få branden inddæmmet,« siger han.

Trekantsområdets Brandvæsen har været nødt til at tilkalde hjælp fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland, og Jarl Hansen vurderer, at der er omkring 50 brandfolk i gang med slukningsarbejdet. Desuden får de hjælp af en helikopter, da det er et stort område, der er i fare for at brænde, oplyser beredskabsdirektøren.

»Det er et relativt stort plantageområde, og det er svært at få overblik fra jorden,« siger Jarl Hansen.

Derfor tror han ikke, at brandfolkene når at få slukket ilden i løbet af fredag aften, men at arbejdet derimod vil fortsætte ud på lørdagen.

»Vi opfordrer folk til at holde sig fra området, for vi skal frem med køretøjer og bringe vand til stedet, så vi har brug for arbejdsro og plads,« siger Jarl Hansen.

I Nordjylland har en brand i Dokkedal skabt problemer, da flammerne også ulmer under jorden. Beredskabet oplyste torsdag, at det forventede, at slukningsarbejdet ville foregå i flere dage.

Danske Beredskaber oplyste torsdag, at der har været over 1000 naturbrande i juli. Det er næsten lige så mange, som der plejer at være på et helt år.

Fredag oplyser flere politikredse da også, at der rykkes ud til utroligt mange naturbrande på grund af tørken.

