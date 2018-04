Hans Toft borgmester Foto: Niels Ahlmann Olesen Hans Toft borgmester Foto: Niels Ahlmann Olesen

Ballerup-borgmester: Vi fokuserer på dem under 65 år

Den ældre del af borgerne i Ballerup Kommune er præget af, at de som unge i 1960’erne flyttede ind i de tusindvis af almene boliger, der skød op i kommunen i 1950’erne og 1960’erne. De fik typisk arbejde som ufaglærte i industrijob på for eksempel Carlsberg i Valby eller havde faglærte job som tømrere, murere og andre håndværksfag, og i dag er mange af dem fysisk nedslidte. Sådan lyder Ballerup- borgmester Jesper Würtzens (S) forklaring på, hvorfor hans kommune ligger som nummer sjok i statistikken over kommuner med færreste 65+årige i job.

»De brugte deres krop på jobbet, og når den ikke kunne mere trak de sig tilbage. Nu har de deres folkepension og arbejdsmarkedspension, og det synes jeg, de fortjener. Vi har ikke specielt fokus på at få denne gruppe i job. Vi fokuserer på dem, der ikke har rundet pensionsalderen,« siger han og henviser til, at det med en aktiv beskæftigelsesindsats i kommunens jobcentre er lykkedes at løfte andelen af beskæftigede 60-64-årige fra 50,4 procent i 2014 til 54,3 procent i 2016.

»Her er vi faktisk den kommune i landet, der har den største fremgang, og i årene fremover, er det min vurdering, at mange af dem også vil fortsætte med at arbejde efter den officielle pensions, fordi de er mindre fysisk nedslidte end tidligere generationer,« siger han.

Økonomisk giver det bedst mening for kommunen at fokusere på få ledige under 65 år i job. Det er nemlig kommunen, der hænger på regningen til kontanthjælp og dagpenge.

»Når vi får flytte ind fra ledighed til beskæftigelse spare vi disse ydelser og får samtidig en skatteindtægt. Hvis vi få en pensionist i arbejde, sparer staten pension. Set fra kommunekassen er det derfor de under 65-årige vi skal satse på at få i arbejde.«

Borgmester Jesper Würtzen (S) fra Ballerup. Foto: Søren Bidstrup Borgmester Jesper Würtzen (S) fra Ballerup. Foto: Søren Bidstrup

Gentofte-borgmester: Vi kan gøre det endnu bedre

Gentofte Kommune er en ressourcestærk Kommune med mange højtuddannede og vellønnende borgere, som gerne tager nogle ekstra år på arbejdsmarkedet, men det betyder ikke, at kommunen har tænkt sig at hvile på laurblærene og sole sig i sin top-plavering. Tværtimod, lyder det fra Gentoftes mangeårige borgmester Hans Toft (K).

»Vi har nogle fine tal. Men når man er en ressourcestærk kommune, synes jeg også, at man har en forpligtelse til at bruge de ressourcer, og vi kan og skal gøre det endnu bedre,« siger han og tilføjer:

»Det kan vi blandt andet gøre ved at få gjort op med den der meget firkantede overgang fra arbejdsliv til pensionisttilværelse. Det behøver ikke at være et enten eller. Det kan sagtens være et både-og. Får man blødt de her overgang mere op, vil vi få endnu flere i beskæftigelse også efter den normale pensionsalder.«

Konkret understøtter kommunen et projekt, der hedder ‘Fra ældrebyrde til seniorstyrke’ under kommunens frivillighedscenter.

»Det handler om at gå ind i virksomhederne og få åbnet deres øjne for, at der kan være en gevinst ved at skabe en glidende overgang mellem arbejdsliv og pensionstilværelse. Det kan medvirke til, at folk ikke forlader arbejdsmarkedet brat, når de når pensionsalderen, men i stedet går ned i tid, måske allerede når de er omkring 60 år for så i stedet at lægge nogle ekstra år i den anden ende.«

Økonomisk scorer Gentofte Kommune ikke den store gevinst ved, at 65+årige betaler kommuneskat af deres arbejdsindkomst.

»På grund af udligningssystemet er det ikke noget, vi mærker meget. Af den sidst tjente skattekrone i Gentofte beholder vi selv syv øre, mens de 93 øre går til udligning til andre kommuner. Men vores seniorpolitik handler heller kun om økonomi for os, men lige så meget om det menneskelige aspekt, hvor vi gerne vil understøtte et mere fleksibelt arbejdsliv.«