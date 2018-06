Presset på den københavnske borgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) øges nu i den såkaldte Epinion-sag, hvor cheferne i hendes forvaltning fjernede kritiske slides fra en brugertilfredshedsundersøgelse.

Overborgmester Frank Jensen (S) mener, at sagen er ‘dybt alvorlig’: »Jeg har klart en forventning som overborgmester om, at den ansvarlige borgmester får rettet op på det. Og det er jeg også sikker på, at Teknik- og Miljøudvalget vil følge til dørs. Og det vil de socialdemokratiske medlemmer i Teknik- og Miljøudvalget også gøre,« siger han.

»Hvis ikke der bliver rettet op på det her, så bliver det en sag for mig og Økonomiforvaltningen,« siger han.

Overborgmesterens udmelding kommer, efter B.T. i søndags kunne afsløre, at fem chefer i kommunens Teknik- og Miljøforvaltning gav analyseinstituttet Epinion besked på at fjerne tre kritiske afsnit af en undersøgelse om borgernes tilfredshed med byggesagsbehandlingen - selv om Epinion gentagne gange protesterede imod beslutningen.

Epinion protesterede imod Københavns Kommunes beslutning om at fjerne afsnit fra rapporten og kaldte det 'problematisk'.

Det ene afsnit viste, at kommunen ikke havde leveret den ønskede fremgang i tilfredsheden med byggesagsbehandlingen, hvilket vicedirektør i forvaltningen Anne-Sofie Degn tidligere havde lovet politikerne.

Professor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet vurderer, at forvaltningschefernes beslutning er i strid med den såkaldte sandhedspligt for offentligt ansatte, og at de risikerer en straffesag for at fortie oplysningerne.

Og Frank Jensen er ikke den eneste politiker på Rådhuset, der kræver, at der ryddes op.

Dansk Folkepartis Finn Rudaizky og Liberal Alliances Alex Vanopslagh mener, at borgmesteren skal komme til bunds i sagen. De er begge medlemmer af Teknik- og MIljøudvalget, og de vil op til et møde i næste uge i udvalget stille en række spørgsmål til borgmesteren om sagen.

Blandt andet vil de vide, hvorvidt Ninna Hedeager Olsen mener, det skal have nogle konsekvenser for de involverede chefer, og om borgmesteren har tillid til forvaltningen.

»Det er utrygt at være politiker under de vilkår, hvor man ikke kan stole på de oplysninger, man får. På en måde fører man så også vælgerne bag lyset. Det er også utrygt, at sådanne grove manipulationer ingen konsekvenser får. Det er nu op til borgmester Ninna Hedeager Olsen at få definitivt ryddet op efter partifællen, tidligere borgmester Morten Kabell,« siger Finn Rudaizky.

Alex Vanopslagh supplerer:

»Det er stærkt bekymrende, at der nu er endnu en sag, hvor man som politiker kan komme i tvivl om, hvorvidt Teknik- og Miljøforvaltningen taler sandt til udvalget eller skjuler væsentlige oplysninger. Det må være en topprioritet for hele udvalget og særligt borgmesteren at sætte alle sejl ind på at få ændret kulturen i forvaltningen, således at tilliden fra udvalget kan komme tilbage,« siger han.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), der er til en konference om cykling i Rio de Janeiro, Brasilien, skriver i et skriftligt svar:

»I den konkrete sag har jeg bedt forvaltningen om at lave et notat, der forklarer udvalgets baggrunden for at redigere i præsentationen af kundetilfredshedsundersøgelsen. Min egen oplevelse er, at forvaltningen generelt er meget opmærksom på at være åben overfor udvalget om udfordringer på vores område. Men jeg kan jo konstatere, at andre udvalgsmedlemmer ser anderledes på det. Det ser jeg frem til en god drøftelse om.«

Her ses et af de centrale afsnit, som forvaltningscheferne fik slettet: