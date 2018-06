En række skilte, der lader til at være ophængt af Københavns Kommune, er ulovlige.

Det oplyser Teknik og Miljø-forvaltningen til B.T.

Flere steder i hovedstaden hænger skilte, der antyder, at det er lovligt at bruge cannabis i området inden for specifikke tidsrum.

‘Autoriseret cannabis zone,’ står der på skiltene, hvor Københavns Kommunes byvåben fremgår.

Flere undrer sig over, hvor skiltene kommer fra.

‘Hvad er dette,?’ spørger en borger på København Kommunes Facebook.

‘Hvem står bag? Set flere steder i Ørstedsparken,’ skriver en anden på Twitter.

‘Det er sørme da nogle borgere, som har været lidt for kreative med kopimaskinen. Det er ikke kommunen, der står bag disse skilte og det er selvfølgeligt ikke i orden at bruge vores logo, når kommunen ikke står bag, svarer Københavns Kommune på Facebook.

Hvem står bag? Set flere steder i Ørstedsparken @FrankJensenKBH #dingrønneby #komsåfrank pic.twitter.com/DIls3LPP4K — Kim Gjevnøe Sørensen (@kim_soerensen) 11. juni 2018

Teknik og Miljø-forvaltningen oplyser videre over for B.T., at byvåbnet er plagieret, og det er ulovligt.

Det oplyses yderligere, at der heller ikke er ansøgt om tilladelse til skiltene, som nu bliver fjernet i takt med at gadefejere støder på dem.