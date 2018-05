Vejene i Københavns Kommune er fyldt med huller. Hver dag modtager kommunen gennemsnitligt 12 henvendelser på hjemmesiden Givetpraj.kk.dk om huller, revner mv. i vejene fra bekymrede borgere. Det viser tal, som Københavns Kommune har trukket for BT. Østerbrogade topper listen med 51 henvendelser fra 1. januar - 15. maj i år.

BT har spurgt tre flittige brugere af de københavnske veje, hvordan de oplever vejenes tilstand i Københavns Kommune?

Tommy Andresen, 65 år, taxachauffør, Dragør

»Jeg kører rundt i byen cirka 12 timer om dagen, så jeg ser en del. Vejene i København er jo værre end i Østeuropa. Der er huller overalt. Man bliver kastet rundt i bilen, og bilen bliver smadret. Jeg fik smadret køleren sidste. Sådan et hul, som det der (ca 10 cm dybt hul på Østerbrogade, red,) er jo livsfarlig for en motorcyklist, og det skal bare laves med det samme. Bredgade er endnu værre. Man får jo hjernerystelse af at køre på den gade.«

Er der mange huller i vejene, hvor du bor?

Pernille Larsen, 43 år, butiksassistent, Østerbro

»Vi kører i invalidebil - en stor Ford Transit - fordi vores 16-årige søn er handicappet. Der er nogle virkelig store huller i vejene, og vores søn, som sidder i kørestol bag i bilen, flyver op og ned, når vi rammer er hul. Han har brækket halebenet, og det er meget smertefuldt, hvis vi rammer ned i et hul, så han beder os altid om prøve at køre uden om hullerne. De huller skal bare laves, og de store veje som Østerbrogade er jo ikke de værste. Sidevejene er meget værre.«

Ulrik Nottelmann, 68 år, forsikringsmægler, Østerbro

»Sådan et hul, som det der ( (ca 10 cm dybt hul på Østerbrogade, red,) kan godt ødelægge et hjul, hvis man ryger ned i det. Men det er desværre op ad bakke at bevise som bilist, at det lige præcis er det hul, der har medført en skade på ens bil. Det er også slemt på Jagtvej. Sidste år fik jeg flænset et dæk på Jagtvej, da jeg kørte ned i et hul. Det er altså slemt her i København, og når først hullerne bliver så store, at der er et hul ned til selve vejkassen, er det meget dyrt at reparere, fordi revnerne strækker sig ind under asfalten.«