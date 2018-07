Borger.dk er blevet ramt af et hackerangreb hos en underleverandør. Persondata på over 3000 er taget.

København. Data fra Borger.dk er blevet hacket. Det har ført til, at blandt andet personoplysninger og mailadresser for 3098 personer, der har deltaget i en brugerundersøgelse, er blevet stjålet.

Det skriver Digitaliseringsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Borger.dk har i slutningen af 2017 fået foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse. Mailadresser og borgernes besvarelser er blevet tilgået og downloadet uberettiget af hackere, skriver Digitaliseringsstyrelsen.

Brugerundersøgelsen var udliciteret til selskabet Peytz og Co., der igen havde brugt underleverandøren Typeform.

- Typeform har dermed været i besiddelse af data fra denne undersøgelse, og der har efterfølgende været uautoriseret adgang til deres servere, hvorfra der er blevet downloadet en kopi af backup-data, skriver Digitaliseringsstyrelsen.

Hullet hos Typeform blev lukket, så snart det blev opdaget, og data er slettet hos både dem og Peytz og Co.

- Digitaliseringsstyrelsen har orienteret alle berørte personer per mail, herunder om risikoen for phishing og lignende per mail. Datatilsynet er ligeledes blevet underrettet om bruddet, skriver Digitaliseringsstyrelsen.

Digital sikkerhed og hackerangreb har fyldt meget de seneste år. I 2017 blev offentlige myndigheder og ikke mindst A.P. Møller - Mærks Maersk Line ramt af det omfattende hackerangreb, der endte med at koste selskabet over en milliard kroner.

Også fejl har fået stor opmærksomhed. I 2017 betød en it-fejl hos Skat, at borgeres skattedata kunne tilgås.

I 2016 kom det frem, at Statens Serum Institut i 2015 ved en fejl havde sendt ikkekrypterede CD'er med over fem millioner borgeres CPR-numre og sundhedsoplysninger til et kinesisk visumkontor.

/ritzau/