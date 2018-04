De kunne med god samvittighed pakke kufferten og rejse sydpå, tage i skoven med børnebørnene eller svinge golfkøllerne. Men rekordmange ældre fortsætter med at arbejde efter den officielle pensionsalder på 65 år. Knap 250.000 ældre på 65 år eller mere var i job i 2015 mod blot 163.976 i 2008

Men der er markante forskelle kommunerne imellem.

Rigmandskommunen Gentofte topper listen. Her er knap hver femte borger på 65 år eller ældre - helt præcis 19,1 procent - stadig i arbejde, mens det kun gælder 7,2 procent af de 65+årige i Ballerup Kommune, som er den kommunen i landet, der har færrest ældre borgere i beskæftigelse.



Det viser tal, som BT har trukket hos Danmarks Statistik.

Professor Per H. Jensen, der forsker i arbejdsmarked og fastholdelse af seniorer ved Aalborg Universitet, forklarer, at uddannelsesniveauet er afgørende for, om ældre tager nogle ekstra år på arbejdsmarkedet.

»Der er store klasseforskelle mellem borgerne i Gentofte og Ballerup. Borgerne i Gentofte har et væsentligt højere uddannelsesniveau og højere lønninger, end borgerne i Ballerup,« siger han og uddyber:

»Med et højere uddannelsesniveau følger et bedre helbred. Samtidig synes mange højtuddannede, at de har et spændende job, som de selv er med til at definere og som giver dem meget identitet. Derfor er det ikke så underligt, at ældre ingeniører, advokater, læger og vidensarbejdere i Gentofte arbejder ud over pensionsalderen, mens de mange ufaglærte og faglærte ældre i Ballerup, der har haft et fysisk nedslidende job, ser frem til pensionisttilværelsen.«

Samme analyse har Ballerups borgmester, Jesper Würtzen (S). Han ser ikke de store muligheder for at få kommunes 65+årige borgere til at en ekstra tørn på arbejdsmarkedet.

»En stor del af vores ældre borgere flyttede herud i 1960’erne i almene boliger. De har haft fysisk nedslidende job som ufaglærte og faglærte og har velfortjent trukket sig tilbage,« siger han.

Lige nu skriger store dele af det danske arbejdsmarked imidlertid på arbejdskraft, og i Ældre Sagen påpeger seniorøkonom Claus Blendstrup, at det vil være muligt at motivere netop flere ældre ufaglærte og faglærte til at arbejde på deltid efter pensionsalderen, hvis modregningsreglerne i folkepensionens tillæg blev lempet.

I dag sker der modregning, hvis man som pensionist har en arbejdsindkomst på mere end 60.000 kroner om året før skat. Den grænse så Ældre Sagen gerne løftet til 100.000 kroner.

»Beløbsgrænsen er ligegyldig for en ældre advokat i Gentofte, for han vil slet ikke få noget pensionstillæg under alle omstændigheder, men for en ældre ufaglært i Ballerup, vil det økonomiske incitament kunne have betydning. Overstiger man beløbsgrænsen, svarer det nemlig til, at man betaler en skat på omkring 58 procent, og det er ikke særligt tillokkende. Så hvis man fra politisk hold mener noget alvorligt med, at man gerne vil have ældre til at arbejde længere og øge arbejdsudbuddet, var det et oplagt sted at sætte ind,« siger han.

Regeringen indgik i februar i år en skatteaftale med DF som anden og sidste del af regeringens pensionsreform. Her blev der ikke rokket ved modregningsreglerne, men DF ville ikke udelukke, at reglerne på sigt skal revideres.