I en nylig anmeldelse fra Politiken saver en madanmelder restaurantkæden Bone’s midt over og kvitterer med et enkelt hjerte ud af seks. Men Bone’s forstår slet ikke kritikken.

»Hvis der er tale om en kæderestaurant, så synes jeg desværre, der er kommet en tendens blandt madanmeldere; de forsøger at overgå sig selv i sprogblomster og svine os til. Det er rigtig ærgerligt, at de har brug for at nedgøre vores mad,« siger Bone’s direktør, Jan Vinther Laursen:

»Vi bruger hver dag en masse energi på at give vores kunder en god oplevelse - vi anvender gode råvarer og står inden for den mad, vi laver,« siger han.

Restaurantkædens 'Giant Fries' smagte ifølge anmelderen fra Politiken, Joakim Grundahl, af 'den luft, der måtte være tilbage i kernens kompakte masse af melet kartoffel'. Aioli-dippen var 'syntetisk' i smagen. Kyllingebrystet med vinge kalder madanmelderen 'tørt og fersk', mens oksespidsbrystet var 'reduceret til en knastør knude af kød'.

Bearnaisesovsen smagte ifølge Joakim Grundahl så kunstigt, at den mindede ham om en 'kemitime uden frikvarter'.

Bone's på Amagerbrogade i København, som anmelderen besøgte.

Den barske anmeldelse får dog ikke Bone’s direktør til at ændre på menuen.

»Vi har ingen kemi i vores bearnaisesovs, den bliver lavet af estragon og fedtsyre. Har han brug for at kalde det for kemisk, så må det stå for egen regning. Vi tager udgangspunkt i de gæster, der besøger os. Dem har vi haft glæde af i 40 år, og det sætter vi stor pris på og har respekt for. Det vigtigste er, hvad de synes,« siger Jan Vinther Laursen.

Den første Bone's åbnede i 1990 i Herning, og siden har kæden haft enorm succes. I dag er der 23 Bone's-restauranter over hele Danmark og en enkelt i Grønland.