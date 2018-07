En sag om en fyret lærer, der gav elever tidligt fri, er endt i Afskedigelsesnævnet, skriver Dagbladet Holstebro Struer.

Ifølge Holstebro Kommune var det nemlig tjenesteforsømmelse, da en børnehaveklasselærer på Vinderup Skole gav sine elever tidligt fri for at de kunne tage en bus til børnefødselsdag uden at læreren var med.

Men både elevernes forældre samt Vestjysk Lærerforening mener, at beslutningen om at fyre læreren med virkning fra 1. januar 2019 er forkert. Ikke mindst fordi forældrene til det ene barn var med i bussen.

Kommunen kommenterer ikke på personalesager og har derfor ingen kommentarer til sagen, men advokat Jørn Kempel fra Danmarks Lærerforenings vurderer, at læreren og fagforeningen har gode kort på hånden.

»Det er min grundlæggende opfattelse, at der ikke er sket nogen tjenesteforseelse, og selv hvis der måtte være det, så kan det ikke være så alvorligt, at det konstituerer en afskedigelse af en medarbejder med 21 års erfaring,« siger han til dagbladet.