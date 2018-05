I videoen foroven: Se ulvedrabet i ved Ulfborg i Vestjylland.

En tur i naturen fik en brat afslutning for en folk børnehavebørn og to pædagoger. Her mødte de en ulv, der ikke virkede bange.

Ulven sad 30-50 meter væk og fulgte de omkring 20 børnehavebørn og to pædagoger fra Resen Friskole og Naturbørnehave med øjnene, mens flokken bevægede sig ned ad en sti bag institutionen.

Pædagogerne syntes, at ulven opførte sig unaturligt, og har derfor kontaktet forældrene.

»Vi har sendt et brev rundt til forældrene om, at to pædagoger så ulven, men at der ikke skete noget, og de fik børnene stille og roligt tilbage til børnehavens område, mens de sang en fødselsdagssang for at aflede børnenes opmærksomhed,« fortæller skoleleder ved Resen Friskole & Naturbørnehave, Anita Bisgaard, til BT.

Ulvens tilbagekomst til Danmark blev endegyldigt cementeret i 2012 gennem DNA-prøver af den såkaldte ’Thy-ulv’. Siden da har rovdyrene stille og roligt spredt sig ud over Jylland, og nu er den også set i Struer Kommune. Endda to gange på blot en uge.

En af de forældre, der fik brevet fra skolen, er Henrik Borg, landmand og kasserer i skolebestyrelsen, skriver Dagbladet Holstebro Struer. Sammen med nogle andre fædre valgte han samme dag, onsdag aften, at tage ud og lede efter spor fra ulven.

»Jeg er lidt i tvivl, om det overhovedet var en ulv, eller om det bare var en hund. Og vi fandt ingenting. Hverken spor eller resterne af et bytte, der kunne forklare, hvorfor den ikke var løbet, da børnehaven gik forbi,« siger han til BT.

Konsekvenser for datteren

Selvom fædrene ikke fandt beviser på ulvens tilstedeværelse i Resen, har Henrik Borg alligevel taget sine forholdsregler. Hans yngste datter på 11 år skal ikke længere cykle hjem.

»Det er egentlig ikke, fordi jeg er særligt nervøs, men vi har besluttet at gøre det sådan for en sikkerheds skyld, for hun cykler hjem på den sti, hvor ulven blev set,« forklarer han.

Generelt har utrygheden ikke spredt sig specielt i den nordjyske by. Hverken Henrik Borg eller de to andre forældre, Anita Bisgaard eller Charlotte Lisbjerg, som har tre børn på 14, 12 og 8 år på skolen, er bekymrede for, at ulven angriber mennesker. Indtil det sker, vil nordjyderne ikke lade en ulv diktere, hvordan de skal leve.

»Vores børn cykler på den sti, hvor ulven er blevet set, så vi har selvfølgelig taget vores forholdsregler i forhold til at fortælle børnene, hvad man skal gøre, hvis man møder den. Men ellers har vi ikke ændret noget,« siger Charlotte Lisbjerg, hvis yngste barn ikke er begyndt at cykle i skole endnu.

Resen Friskole og Naturbørnehave har heller ikke ændret procedurer efter ulven blev spottet. Børnehavens legeplads er i forvejen indhegnet og børnene bevæger sig ikke væk fra institutionen, uden en voksen er med. Alligevel fortæller Anita Bisgaard, at ulvens tilstedeværelse er noget, de vil tage op på et møde i næste uge. Her vil de tale om hændelsen og finde en vejledning til, hvad man skal gøre, hvis man møder den.