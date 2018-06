TIP OS: Går dit barn i børnehaven Mikael eller i en anden børnehave, der også har et tilsvarende forbud, må du meget gerne kontakte B.T.'s journalist på sebj@bt.dk eller på vores Facebook-side.

Det er slut med Spiderman-, Frozen- og fodboldtøj i børnehaven Mikael i Hjørring. Her har man bestemt, at børnene ikke må have tøj med print på længere.

Ensfarvede t-shirts og trøjer bliver godtaget, og så er det også fint med prikker eller striber, men det er et no-go med print af nogen art. Det er virkeligheden for børnene - og forældrene - i børnehaven Mikael i Hjørring.

Det skriver TV 2 Nord.

»Vi kan se, at det nemt bliver en konkurrence blandt de 3 til 6-årige om, hvem der har det sejeste eller smukkeste tøj på, og derved også en udskillelse af de børn, der ikke har 'det rigtige' tøj på. Og det gælder både drenge og piger,« siger børnehaveleder Line Jensen til mediet.

Derfor har børnehaven altså valgt at lave et forbud mod tøj med print i børnehaven.

Formålet er, at børnene skal have en mere rolig og harmonisk hverdag, hvor de ikke skal tænke over, hvad der er smart og nyt.

Ifølge børnehaven Mikael har forældrene været forstående over for det nye forbud.

