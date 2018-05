Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Børnehuset Humlebo i Sønderjylland har problemer med nogle af de lokale unge, som blandt andet bruger institutionens område til at feste i.

De unge efterlader sig tomme dåser, glasskår og cigaretskodder. Derudover udøver de hærværk på stedet. Det skriver TV 2.

Sådan har det været hver mandag i de seneste måneder, at medarbejdere er blevet mødt af synet af en raseret legeplads og sandkasse.

Institutionens daglige leder, Monica Hansen, fortæller, at børneinstitutionens medarbejdere gør deres bedste for at rydde op efter de unge, men det er langt fra sikkert, at det kan redde børnene fra en meget ubehagelig oplevelse.

»Jeg har ansvar for de her 70 børn, og det gør både mig og forældrene nervøse, når vi ikke ved, om de små børn skal finde et stykke glas, en ødelagt dåse eller endnu værre - en pille - i sandkassen,« siger hun til TV 2.

Hun frygter, at et af institutionens børn på mellem 0 og 2 år eksempelvis finder glasskår eller lignende og propper i munden. Sommervejret betyder også, at børnene går i bare tæer i sandkassen, hvor der også bliver efterladt adskillige farlige affaldsgenstande.

Børnehuset Humlebo har anmeldt flere hærværksepisoder til politiet, men det har endnu ikke ført til anholdelser. Derfor har Monica Hansen også valgt at kontakte kommunens SSP-medarbejdere i håbet om, at de kan hjælpe med at finde frem til de unge, der benytter området til at feste i.