De seneste dage har over 40 bilejere været ofre for hærværk på eller indbrud i deres biler på Frederiksbjerg i Aarhus.

Både mennesker med slibere, alternative ’p-vagter’ og indbrudstyve har slået til.

Det skriver Stiften.

Indtil nu er ingen blevet anholdt i sagerne. Derfor kan de endnu ukendte gerningsmænd således stadig fortsætte deres togter, der sidst gik ud over en række biler ved Marselisborg Centret.

Østjyllands Politi har siden de første sager, som stammer fra 26. april, samlet i alt 42 anmeldelser ind fra 26. april til den 30. april i området omkring Aarhus C.

Anders Mussegaard er en af de aarhusianere, der har lagt mærke til den megen hærværk på det sidste, der består af afskårede genstande på bilen med slibere, 'p-vagter' som udøver hærværk på ulovligt parkerede biler i form af afrevne vinduesviskere, sidespejl og lignende samt smadrede ruder.

Første gang han så det var i fredags, da han ved en p-plads ved Marselisborg Centret opdagede, at der var glasskår flere steder rundt omkring. På denne p-plads spottede han seks biler, der havde været udsat for hærværk.

Efterfølgende gik Anders Mussegaard en runde i Aarhus C for at se, om det ved Marselisborg Centret blot var en enkelt stående hændelse. Men det var det ikke.

»I området fandt jeg 16 bunker glasskår, så der er sket ting og sager i kvarteret den nat. Det virker som om politiet ikke gør noget og blot noterer sagerne. Det er frustrerende, synes jeg,« siger Anders Mussegaard til Stiften.

Men den erklæring er Østjyllands Politi ikke enige i.

”Det fremgår, at der de seneste dage har været adskillige episoder af hærværk mod biler på især Frederiksbjerg. I den slags tilfælde vil vi typisk diskutere, om patruljeringen af området skal intensiveres,” siger kommunikationsrådgiver Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Og tilføjer derudover, at der ikke er noget særligt mønster som tyvene går efter. Det kan være alt fra airbags, GPS’er eller ting, som blot lå i bilen.

Det er ikke første gang, at aarhusianernes biler på Frederiksbjerg er udsatte. I 2008 var der nemlig også store problemer med hærværk på biler, der hold parkeret i området.