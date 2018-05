Natten til fredag kørte hundredevis af bilister for stærkt lige ved vejarbejdet på Køge Bugt Motorvejen. Mange af dem får nu kæmpemæssige bøder.

Politiet holdt nemlig klar med en ATK-vogn på strækningen med vejarbejdet, og det resulterede i, at 369 bilister blev blitzet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

42 af dem kørte så hurtigt, at de kan se frem til store bøder og frakendelse af kørekortet.

Hastighedsbegrænsningen er på 50 kilometer i timen på strækningen, men alle 42 bilister blev målt med en hastighed på over 100 kilometer i timen. Det betyder, at de udover en bøde på minimum 10.000 kroner også får en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Den værste fartovertrædelse af dem alle lød på hele 141 kilometer i timen.

Udover de 42 meget hurtigt ræsende bilister blev cirka 100 andre målt til at køre over 30 procent for stærkt, hvilket betyder, at de kan se frem til en bøde på minimum 3.000 kroner og et klip i kørekortet.

Det er en skærpende omsændighed, at hastighedsbegrænsningen bliver brudt, når der foregår vejarbejde. Det betyder en fordobling af bøden.

I alt passerede 2620 bilister politiets ATK-vogn, som i øvrigt kun holdt 75 meter efter Vejdirektoratets kampagneplakat, hvor der står 'Pas på min far'.