Et nyt dansk studie kæder blodtryksmedicin, der indeholder stoffet hydrochlorthiazid (HCTZ), sammen med kræft.

København. For tredje gang på kort tid viser et studie, at der er øget kræftrisiko, hvis en patient i en årrække har taget blodtryksmedicin, der indeholder stoffet hydrochlorthiazid (HCTZ). Det skriver Politiken.

250.000 danskere tager blodtryksmedicin, der indeholder HCTZ. Omkring tre danskere får hvert år to særligt aggressive former for modermærkekræft af den populære blodtrykssænkende medicin, viser studiet.

Anton Pottegård, der er lektor på Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk Universitet, står i spidsen for det forskerhold, der tirsdag har offentliggjort studiet i det videnskabelige tidsskrift Jama Internal Medicine.

- Alt tyder på, at der er en overhyppighed af modermærkekræft, der skyldes brugen af den særlige blodtrykssænkende medicin, som altså ser ud til at øge risikoen for flere former for kræft i vores hud, siger han til Politiken.

Overlæge Doris Stenver fra Lægemiddelstyrelsen betegner det nye studie som et vigtigt og velgennemført registerstudie.

- Men jeg vil gerne fastslå, at risikoen for modermærkekræft fra hydrochlorthiazid er lav. Studiet viser en overhyppighed af kræft i gruppen af patienter, der har fået stoffet, sammenlignet med kontrolgruppen.

- Det tager vi alvorligt og afventer, hvad den europæiske bivirkningskomité, når frem til, siger hun.

Tidligere studier har vist, at blodtryksmedicinen med HCTZ er kædet sammen med en øget risiko for pladecellehudkræft og læbekræft.

