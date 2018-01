En voldsom 'altankrig' har været en af årsagerne til en svingende omsætning hos Danmarks største altanfirma, Altan.dk. Alligevel bliver der investeret massivt i fremtiden.

Det oplyser firmaet i en pressemeddelelse.

For selv om firmaet kom ud med et minus på 24,7 millioner kroner for det seneste regnskabsår, så var det ikke en overraskelse for direktør i Altan.dk, Casper Knudsen.

'Da jeg indtrådte som direktør i Altan.dk i 2016, valgte jeg at effektivisere forretningen og iværksætte en række udviklingsprojekter for at sikre os et endnu stærkere og bredere fundament fremover. Når man effektiviserer, udvikler og drifter en organisation sideløbende, har det selvfølgelig omkostninger, men jeg synes, at resultatet af vores omstillingsproces er det hele værd,' siger Casper Knudsen i pressemeddelelsen og tilføjer:

'Vores organisation er i dag så stærk og stabil, at vi sagtens kan tåle, at omsætningen svinger, så længe der er tale om bevidste investeringer, der sikrer vores vækst fremadrettet.'

Det millionstore underskud har betydet, at holdingselskabet bag Altan.dk, Knudsen Holding ApS, har smidt 20 millioner kroner i virksomheden for at øge egenkapitalen, ligesom både virksomhedens bank, Nordea, og Tryg fortsat bakker op om Altan.dks investeringer og strategi.

'I øjeblikket har vi kontrakter på opgaver for 420 mio. kr., så der er masser af arbejde til fremtiden, og vi kommer hverken til at mangle arbejde eller omsætning foreløbig. Med vores investeringer i nye medarbejdere kan vi imødekomme den store efterspørgsel, som vi fortsat oplever, og vi er dermed klar til at give både igangværende og nye kunder den bedste service og kvalitet,« siger Casper Knudsen videre.

Samtidig oplyser Altan.dk, at man i det forgangne regnskabsår har ansat yderligere 65 nye medarbejdere, således at man nu har 170 ansatte i virksomheden. Det betyder også, at man i dag har næsten dobbelt så mange montører som på dette tidspunkt sidste år.

Derudover har Altan.dk oprettet et svensk firma og tilføjet et helt nyt forretningsben i form af Autdoor.dk.

Voldsom altankrig

Underskuddet på 24,7 millioner kroner kommer efter mange års overskud og er blandt andet et resultat af den 'altankrig', der udbrød mellem Altan.dk og MinAltan tilbage i 2017.

»Vores konkurrent har skabt den her røre omkring vores firma, om at vi laver ting forkert og ikke har styr på vores processer. Vi kalder det en krig, fordi det er et fortsat bombardement med beskyldninger og anklager - både i pressen, men også hos vores kunder,« sagde Casper Knudsen i den forbindelse til Børsen.

Sagen begyndte i 2016, da MinAltan undrede sig over, at altan.dk tilsyneladende ikke opsatte altaner på den måde, som byggetilladelserne foreskrev. Det fik både Frederiksberg og Københavns Kommuner til at stramme op på dokumentationskravene, som bl.a. nu skal indeholde billeddokumentation.

Det betød bl.a., at Altan.dk skulle fremvise en masse dokumentation for det arbejde, de allerede havde udført, hvilket ifølge Casper Knudsen førte til manglende byggetilladelser, da ’hele maskineriet er gået i stå’. Samtidig afviste han, at der skulle være nogen problemer med Altan.dks altaner.

Casper Knudsens far, Peter Knudsen, stiftede Altan.dk i 2006, efter at havde frasolgt en del af sin virksomhed, Ringsted Bygningsentreprise. Siden er altanfirmaet stormet frem og har gjort familien til mangemillionærer.

Udsigten til et større millionunderskud får derfor næppe den store betydning for Altan.dk. Familiens holdingselskab Knudsen Holding, der ejer altanfirmaet, har en egenkapital på hele 56 mio. kr.