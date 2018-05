En hobby kan oftest koste en del kroner at beskæftige sig med. Men det er de færreste, som ender med at tabe et trecifret millionbeløb på den. Det er dog tilfældet for tre danske milliardærer.

De tre danskere er Navison-grundlæggere og købte tilbage i 2002 en over 200 hektar stor grund, hvor de i de følgende år byggede en stor golfbane. Den skulle blive til en indtægtskilde og et sted, hvor de kunne udleve deres passion, golfen.

Men sådan skulle det ikke ende.

For de tre milliardærer grundlagde i 2010 golfklubben The Scandinavian, der skulle være en attraktiv klub for stenrige personer. Et almindeligt medlemskab koster 25.000 kroner, og samtidig kan man som regel kun blive medlem, hvis man bliver anbefalet af et allerede eksisterende medlem. The Scandinavian er med afstand den dyreste golfklub i Danmark, skriver Finans.

Men tilsyneladende har golfklubben ikke fået det antal medlemmer, som den skulle bruge. Siden 2008 har selskabet bag golfklubben tabt 333 millioner kroner, og for nylig fremlagde de et regnskab, hvor et underskud på 7,4 millioner kroner efter skat i 2017 fremgår ifølge Finans oplysninger.

Fra The Scandinavians side er det dog forventet.

»Ledelsen finder årets resultat som forventet i relation til det budgetterede resultat for regnskabsåret,« skriver selskabet i det nye regnskab.

Gennem The Scandinavians eksistens har der ofte været behov for flere kapitalforhøjelser. Senest skete det i 2018, da selskabet bag skød 5,7 millioner kroner mere ind i golfklubben.

The Scandinavians tre ejere er Peter Frithjof Bang, Jesper Balser og Torben Wind, der også sammen stiftede Navision. De solgte siden hen IT-virksomheden til Microsoft og blev milliardærer på salget.

Ifølge golfklubbens hjemmeside er dens baner af udenlandske, respekterede golfmedier blevet kåret til de to bedste baner i Danmark. Golfbanerne er blevet anlagt på et gammelt kasserne-område nær Farum.

I golfklubbens restaurant, The Waters, findes en køkkenchef med fortid hos flere Michelin-restauranter.