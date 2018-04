Selvom vejret ikke just vidner om det, så er vi nu trådt ind i april.

Og vanen tro er måneden blevet indledt med mere eller mindre opfindsomme 'nyheder', der skal snyde læserne - og forhåbentlig er nogle af jer da også hoppet i med begge ben.

Men frygt ej - det går jo ikke, at I bliver snydt dagen lang. BT har derfor samlet nogle af de sjove aprilsnarre - se dem herunder:

Opdateres løbende...

Ekstra Bladet: Gasolin genforenes under nyt navn

Ikke alene kan Ekstra Bladet afsløre, at Danmarkshistorien måske største rockband Gasolin genopstår - bladet kan også fortælle historien om, at det bliver under navnet 'Diesel', fordi Kim Larsens revisor ikke lige har fået fornyet den årlige registreringsafgift, der kræves for at beholde retten til navnet 'Gasolin'.

Omend mange danskere sikkert ville elske at genopleve legenderne på scenen - uanset navnet - så må vi dog nok se i øjnene, at der er tale om en aprilsnar fra Ekstra Bladets side.

Berlingske: Regeringen vil forbyde at tale udenlandske sprog i Danmark

Først kom forslaget om tildækning i det offentlige rum. Og nu vil regeringen også forbyde folk at tale udenlandske sprog i Danmark - dog undtaget de nordiske sprog, engelsk, fransk og tysk. Dansk Folkeparti er naturligvis lykkelige for forslaget, men advarer mod at ramme danske dialekter, som i nogle tilfælde kan lyde som udenlandsk, mens Socialdemokraterne er sure over, at fransk fortsat vil være tilladt. 'Det lyder som noget snobberi', som anonym kilde siger til avisen.

Ifølge Berlingske ventes forbuddet at træde i kraft 1. april næste år, men... det kommer nok ikke til at ske.

Politiken: Nationalmuseet vil servere danefæ som mad på ny restaurant

Efter påske vil du kunne sætte tænderne i marv fra en flere hundrede år gammel ornamenteret hjortetak, fritter med granuleret sølvklip fra arabiske dirhams og salater med fermenteret moselæder samt mjød brygget på rav. I hvert fald hvis man skal tro Politikens aprilsnar om Nationalmuseets nyåbnede restaurant, Smör, der vil servere nogle mildt sagt specielle retter. Og de ansatte er da heller ikke glade - 'det er forrykt', og de frygter en 'tivolisering af danskernes historie'.

Heldigvis bliver de nye retter på Smör næppe offentliggjort efter påske, sådan som Politiken ellers påstår.

Se og Hør: Medina skal synge den danske VM-sang

Den 9. april udkommer den danske VM-sang 'Sne i Rusland', og det er den danske popsanger Medina, der lægger stemme til. Hun er dog ikke den eneste, der har været en tur i studiet, for andet vers af sangen bliver sunget af ingen ringere end landsholdsangriberen Nicklas Bendtner. Ifølge det danske ugeblad har fodboldspilleren den sidste måned været i skarp stemmetræning hos den private stemmetræner Åske Hare, der bor i Norge, hvor Bendtner også selv til dagligt spiller fodbold.

Fyns Amts Avis: Ærø tager imod børn, der er ramt af lockout

Flere hundrede ærøboer er gået sammen om at tilbyde pasning af børn fra hele landet, hvis vi skulle blive ramt af en omfattende lockout. Og der er tilmed sørget for aktiviteter, undervisning og overnatning - det er bare om at få sendt de små af sted til den hyggelige ø. Det bliver dog ikke ferie for alle børnene - de ældre af slagsen vil blive sendt i arbejde som håndværkere, mens andre vil blive sat til at vaske biler.

Omend Ærø og dets borgere er kendt for at være ualmindeligt gæstfri, så er det dog nok lige lidt for godt til at være sandt - trods alt.

Videnskab.dk: Kendt stjerneforsker har opdigtet sin egen tvilling

Stjerneforskerne Eske og Rane Willerslev er i virkeligheden den samme person og ikke tvillinger - Eske Willerslev har simpelthen opfundet sin tvillingebror, Rane, og har på den måde levet et dobbeltliv for øjnene af hele Danmark. Sådan lyder den opsigtsvækkende melding fra Videnskab.dk efter lang tids research, gennemgang af databaser, DNA-analyser og interviews med familie og kollegaer. Og Eske tilstår da også. 'Det har det sgu været det værd. Jeg tror ikke, jeg havde klaret at rode i mere fossilt DNA, hvis ikke jeg havde haft Rane at falde tilbage på,' lyder den lidt for gode historie.

Virksomheder prøver også at snyde

Også flere virksomheder forsøger at snyde danskerne i dag.