Jyllands-Postens chefredaktør Jacob Nybroe var ikke ligefrem dagens mand i skysovs på de sociale medier tirsdag, da historien om hans interne forbud mod mænd i shorts nåede udenfor virksomheden mure.

Men én mand stod last og brast med ham. Nemlig 'blærerøv', forfatter og entertainer Mads Christensen.

»At turde udsende sådan et direktiv og træde på så øm en tå synes jeg vidner om stort mod. Nu bliver han shitstormet, og jeg er sandsynligvis den eneste i landet, der bakker ham op,« lyder det fra Mads Christensen, som kalder chefredaktørens direktiv til medarbejderne for 'vidunderligt'.

»Jeg synes, at hans mail til medarbejderne er morsom og velskrevet. Jeg kunne ikke have gjort det smartere. Men han ved jo godt, at nu er der nogle, der bliver sure. Det er, fordi vi danskere har et ganske specielt sindelag, som jeg ikke tror, man finder nogensomhelst andre steder. Vi er enormt selvcentrerede, og når nogen prøver at bryde ind over vores intimsfære, så opfatter vi det som et overgreb. Jeg ser det som en hjælpende hånd. Man befrier de stakkels mennesker, der arbejder, for en masse unødige bekymringer. Så dresscodes er en drøngod ide. Og shorts kan man have på, når man kommer hjem.«

Hvis man(d) da overhovedet skal have dem på. For Mads Christensen er - som man næsten kan regne ud - ikke ubetinget fan af dette beklædningsstykke til mand.

»Min holdning er, at man holder op med at gå med shorts, når man er 14 år. Med mindre man er på en sejlbåd eller på camping.

Hvis man kigger på strømninger i modeindustrien er der perioder, hvor man med mere eller mindre held forsøger at legitimere mænd i shorts. Men mænd i shorts er som regel et udtryk for en slendrian. Der er lande på jorden, der er langt varmere end her, hvor en voksen mand i sin vildeste fantasi ikke kunne finde på at tage et par shorts på. Så slap da af mand. Du kan jo starte med at tage dine cowboybukser af og købe et par hør- eller lette bomuldsbukser. Jeg synes, at det er helt legitimt at sige til en mand, at han kan tage shorts på, når han kommer hjem.

I alle andre lande på jorden som jeg har været i, har man selvfølgelig en holdning til, hvordan man ser ud, når man har kundekontakt. Hvad der forventes af en. Ligesom vi alle har et klart billede af, hvordan vi forventer, at en skorstensfejer, elektriker, advokat, bankmand eller tandlæge ser ud. Brød de den uskrevne regel, ville vi instinktivt opleve skepsis overfor den pågældende. Så derfor er det helt banalt og rimeligt at udstikke regler. Jeg ser det som en hjælpende hånd. Man befrier de stakkels mennesker, der arbejder, for en masse unødige bekymringer. Dresscodes er en drøngod ide,« siger Mads Christensen.