Bjarne Eduard har inden for den sidste halvanden måned oplevet, at hans biler gang på gang bliver ridset af en eller flere ukendte gerningsmænd.

Bjarne Eduard er skovløber i Egebæksvang Skov i Espergærde, og da han og hustruen Gitte mandag morgen gik ud til deres biler, ventede der dem et syn, de havde frygtet. Gittes private bil og Bjarnes firmabil havde lange ridser hen ad siden. Og det var bestemt ikke første gang.

Otte gange har familien oplevet, at en af deres biler har fået en lang ridse på siden. Værst er det for Bjarnes firmabil, der fire gange er blevet ridset med en nøgle.

Men det er ikke det værste: Bjarne har absolut ingen anelse om, hvem der vil ham ondt.

»Jeg er ikke klar over, at jeg er uvenner med nogen. Jeg håber ikke, at jeg har trådt nogen over tæerne på en måde, så folk vil chikanere os på den her måde,« siger Bjarne Eduard til B.T.

Det varme vejr og den vilde tørke har betydet, at Bjarne som skovløber har skulle henvende sig til folk i skoven, hvis de har gået med tændte cigaretter eller anden åben ild, og det er den eneste mulige årsag til hærværket, som Bjarne kan forestille sig.

Efter de første omgange af nøgleridsninger fik familien omlakeret bilerne, men det var altså til ingen verdens nytte, når den nu er gal igen. Og der er altså ikke bare tale om et lille rids:

»Det er ikke bare et par centimeter. Det er hele døren og hele siden af bilen,« fortæller skovløberen.

Det gentagende hærværk har efterladt Bjarne og Gitte utrygge:

»Det er den værste form for chikane, jeg har oplevet i 40 år. Det føles som terror,« fortæller Bjarne, der overvejer at sætte overvågning op ved huset.

Sammen med konen har han udfyldt et hav af anmeldelser til politiet, men de har ifølge Bjarne ikke mandskab til at hjælpe:

»At sætte politiet til at hjælpe er ligesom at slukke en skovbrand i Sverige,« siger han.

