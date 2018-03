I takt med at foråret er begyndt, stiger interessen for gåture i de varme solstråler. Men man skal passe alvorligt på sin hund, når man bevæger sig ud i det lune vejr. En ny flåt, der har fået navnet engflåten, skal frygtes meget mere end den velkendte skovflåt.



Engflåten kravlede til Danmark i efteråret, og på grund af de stigende temperaturer er den nu ved at vågne fra vinteren, siger Martin Sciuto, biolog fra KLS Consulting, der forsker i flåter.

»Flåterne vågner normalt, når temperaturerne ligger på cirka fem til syv grader. Noget tyder endda på, at engflåten kan klare mere frost, end skovflåten kan. Derudover kan den også klare at komme under vand i en længere periode,« siger Martin Sciuto.



Men flåternes overlevelsesevne er ikke det værste, hundeejere skal frygte. Flåten kan bære på en dødelig parasit, som kan forårsage hundemalaria.

»Skovflåten kan overføre borrelia-bakterien, men den er der sjældent hunde, som dør af. Det er dog ikke tilfældet med hundemalariaen, som engflåten kan bære på. Den kan være livsfarlig for hunde, hvis ikke den opdages i tide,« fortæller biologen.



Det anbefales derfor, at man benytter forebyggende flåtmidler, og at man er opmærksom på den nye engflåt, der, som navnet indikerer, trives på enge og marker.

Bider også mennesker

Men det er ikke kun hunde, der skal passe på sine ben. Mennesker kan nemlig også blive bidt af flåten, der kan efterlade store sår, skriver TV 2.

»Bakterien kan give infektioner i huden. Der, hvor flåten sidder, kan man få sår på størrelse med en femkrone. Sårene bliver sorte, fordi vævet i huden dør, og til sidst vil det falde helt af,« siger René Bødker, epidemiolog ved DTU Veterinærinstituttet til mediet.



Grunden til, at flåten i første omgang kom til Danmark, er fordi, der er kommet flere rådyr til landet, som bærer rundt på flåter. Og så har det danske landskab givet engflåten gode leveforhold på grund af de vekslende temperaturer.