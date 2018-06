En 22-årig mand blev fredag blitzet af en af politiets fotovogne under en ekstrem vanvidskørsel. Nu har manden modtaget en enorm bøde.

Den 22-årige mand kørte med 201 kilometer i timen ned ad Lunderskovvej vest for Kolding, da han røg ind i Sydjyllands Politis fartfælde. Den tilladte hastighed på vejen er 80 kilometer i timen, og dermed overskred manden hastighedsbegrænsningen med hele 121 kilometer i timen.

Absolut vanvittig kørsel på Lunderskovvej, 201 km/t hvor man må køre 80. Fuldstændig uforsvarligt og sindssygt. Vedkommende kan se frem til en ubetinget frakendelse af kørekortet og en tårnhøj bøde.#politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 22. juni 2018

Mandag modtog den 22-årige mand, der er bosat i Vejen Kommune, så sin straf, og det er en hård – omend fortjent – en af slagsen. Mandens kørekort bliver inddraget, og han får en bøde på 9.500 kroner.



Vi har i dag inddraget kørekort hos 22-årig bosat i Vejen kommune. Han valgte fredag at lade sig blitze med 201 km/t på Lunderskovvej. Efter fradrag 194 km/t 80 km/t er tilladt. Manden erkender. Foruden ubetinget frakendelse af føreretten står han til bøde på 9500 kr #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) 25. juni 2018

Generelt målte politiets fotovogn alt for mange fartsyndere i fredags på Lunderskovvej. 45 bilister endte med at blive blitzet, berettede Sydjyllands Politi om på Twitter. Højdespringeren var den 22-årige mand med 201 kilometer i timen, men ellers blev en anden bilist også blitzet med en fart på 158 kilometer i timen.