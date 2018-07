Biler spærrer for ambulancer! Nu fortæller flere forargede campister fra Husodde Strand Camping i Horsens, at folk parkerer, så de spærrer for udrykningskøretøjer til campingpladsen.

Brand, hjertestop og andre akutsituationer kan besværliggøres for udrykningskøretøjer, fordi biler holder i vejen ved stranden og indgangen til campingpladsen, fortæller parret Anette Rosendahl og Per Krak, der er fastliggere på Husodde Stand Camping. De to peger på de konsekvenser, det kan skabe, skriver Horsens Folkeblad.

»Når vi skal ud at handle, kan det være et problem. Det er ikke det, der betyder så meget for mig, men derimod, at ambulancer ikke kan komme igennem. Vi er rigtig mange mennesker herinde på campingpladsen, og mennesker på stranden kan heller ikke få hjælp, når folk parkerer sådan,« siger Anette Rosendahl til Horsens Folkeblad.

På varme dage i weekenderne rammer en overflod af mennesker stranden og campingpladsen, og det er angiveligt det, der er grunden til de mange parkerede biler, der ender med at spærre indgangene.

Anette Rosendahl og Per Krak har været fastliggere på Husodde Strand Camping over syv sæsoner, og her har parret blandt andet set, at en ambulance ikke kunne komme igennem for at hjælpe en ilestedt person på stranden, samt flere strandgæster, der ikke kunne komme væk for at hente lægehjælp.

Kommunen gør intet

Indehaveren af campingpladsen, Rene Kofoed, får ofte at vide fra sine gæster, at der er biler, som holder i vejen. Men ifølge ham er der intet, han kan gøre ved det.

Jonna og Ib Nielsen, der også er fastliggere på campingpladsen, oplever lige så problemer med spærrende biler. De kontaktede Horsens Kommune for et par år siden, da de var ude for, at en blot et-årig dreng med feberkramper ikke kunne få hjælp, da biler spærrede for en ambulance.

Jonna og Ib fik besked fra Horsens Kommune om, at der var afsat penge til af forbedre parkeringsforholdene ved campingpladsen. Men indtil nu er intet sket. De tvivler nu på, at kommunen overhovedet prioriterer stedet.

Parret har været fastliggere i 15 sæsoner og fortæller, at parkeringsforholdene kun bliver værre, som tiden går.