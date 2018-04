Et lille boligkvarter i Brabrand er i frygt efter et nyt angreb fra en bidsk muskelhund, som denne gang nær havde dræbt en fredelig golden retriever.

I oktober 2017 var der også en bidsk hund, som angreb og skambed en hest, samt en lille hund som efterfølgende måtte aflives. Det er uvist, om det var den samme hund, som angreb.

Den 18. marts i år var Lisbeth, som ikke ønsker sit fulde navn frem i BT, ude og gå med familiens venlige hund Bailey. De gik tur i et nærliggende grønt område ved Skjoldhøj i Brabrand. Præcis, som de havde gjort så mange gange før. BT har talt med Lisbeth, som også har fortalt sin historie til Lokalavisen.

Som et lyn fra en klar himmel stormer en brun muskuløs hund pludselig imod Bailey og får bidt sig fast i halsen på den forsvarsløse hund. Lisbeth beskriver Bailey som en stor hanhund, men han kan slet ikke hamle op med den enormt stærke hund, som umiddelbart forsøger at dræbe den.

Bailey bliver væltet ned på jorden, men den vanvittige hund slipper ikke sit greb. Imens skriger Lisbeth på hjælp, og en af hendes mandlige familiemedlemmer kommer til undsætning.

»Jeg sparker den måske 20 gange direkte i hovedet, sparker den i maven, slår den med remmen og en kæp, der knækker,« siger Lisbeth til Lokalavisen.

Intet virker.

Først da Lisbeth får placeret en rem rundt om det rasende dyrs mund og strammet til, løsner den grebet. Det mandlige familiemedlem, som netop er ilet til for at hjælpe, forsøger at fastholde hunden, mens Lisbeth og Bailey flygter. Han kan dog ikke holde dyret, som slipper fri og sætter efter Bailey, indhenter den og bider sig fast på ny.

Dog virker tricket med remmen igen, og denne gang får Lisbeth sin hårdt sårede familiehund ind i sin bil og kørt til dyrlægen i al hast.

Ifølge Lokalavisen, så er det pågældende grønne område meget populært blandt cyklister, hundeluftere og børnefamilier. Noget, som politiet er opmærksom på.

»Det er ikke acceptabelt, at folk skal gå og være utrygge derude, fordi der løber nogle bidske hunde rundt. Vi er opmærksomme på problemet og opfordrer borgere til at ringe med det samme, de oplever noget, så vi kan reagere på det. Har man oplysninger, der kan hjælpe os, vil vi også meget gerne høre om det,« siger Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, til Lokalavisen.

Lisbeth synes dog, at politiet gør for lidt.

»Vi har jo en formodning om, hvilket område hunden bor i. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det er så svært at tjekke det. Jeg oplever ikke, at politiet gør ret meget ved det,« siger Lisbeth, som har to børn på henholdsvis syv og ni år.

De to går hver dag til skole i netop det område, som overfaldet skete i. Det gør Lisbeth bange.

»De siger, at det er mest sandsynligt, at den vil angribe andre hunde, men det er jo ikke sikkert. Jeg er skrækslagen over, at det er så tæt på vores hjem,« siger hun og fortsætter:

»Det er som et levende mareridt. Jeg går aldrig derop med hunden igen. Desværre så skal børnene gå forbi der hver dag. De går i skole lige i det område. Derfor vil vi også gerne se handling fra politiet, inden den pludselig angriber et barn,« siger Lisbeth.

Lisbeths egen hund, Bailey, måtte sys med et stort antal sting hos dyrlægen. Han måtte overnatte, så dyrlægen kunne smertebehandle den hårdt sårede hund. Stingene er først kommet ud fredag.

»Han har fortsat nogle dybe huller, men vi føler, han er sig selv igen. Men vi har til gode at se, hvordan han vil reagere på, at en anden hund kommer løbende direkte imod ham.

Lokalavisen er i besiddelse af en video, hvor noget af overfaldet på Bailey kan ses. Det kan ses på videoen, hvordan Lisbeth og Bailey forsøger at flygte til sidst, men at den aggressive angribende hund vrider sig fri og sætter efter dem. Kort efter - udenfor billedet - bider den muskuløse hund sig fast i Bailey igen.