Det kan godt være hårdt og stressende at have en livvagt om sig hele døgnet. Det fortæller tidligere PET-livvagt Jesper Palm Lundorf, der blandt andet har passet på Kronprinsen, Dronningen og andre vigtige personer.

»Det er enormt stressende. Netop fordi du hele tiden bliver mindet om, at der er en eller anden konkret trussel – uanset om årsagen er økonomisk eller politisk,« siger Jesper Palm Lundorf, der i dag er foredragsholer om sikkerhed hos private.

Som B.T. har sat fokus på mandag og tirsdag, så bruger mange af landets rigeste i stigende grad livvagter for at beskytte sig mod hjemmerøverier, kidnapning og andre trusler. Men med den ekstra sikkerhed kommer også en bagside. B.T. har talt med en tidligere sikkerhedsvagt for en af Danmarks rigeste familier, der fortæller, at familien blandt andet er blevet påvirket meget psykisk af de konstante livvagter. Den tidligere sikkerhedsvagt vil gerne være anonym.

..i og med, at livvagterne altid er der, så mærker man jo altid, når han har op- og nedture, og om han har en lortedag. Det behøver ikke at være den enkelte livvagt, han er sur på, men det kan alligevel være den, det går ud over. Tidligere livvagt for Kronprinsen, Jesper Palm Lundorf, om Kronprinsens forhold til livvagter

Tidligere livvagt hos PET Jesper Palm Lundorf, der både har haft til opgave at beskytte Kronprinsen og Dronningen samt andre vigtige personligheder, genkender dog problematikken.

Kronprins Frederik har tidligere selv fortalt, at han igennem tiden har været godt træt af den evige bevogtning omkring sig. Og det mærkede Jesper Palm Lundorf også:

»Der er jo ingen tvivl om, at han har haft sine op- og nedture som menneske, og i og med, at livvagterne altid er der, så mærker man jo altid, når han har op- og nedture, og om han har en lortedag. Det behøver ikke at være den enkelte livvagt, han er sur på, men det kan alligevel være den, det går ud over,« siger han.

Kronprins Frederik og kronprinesse Mary og deres børn er vant til at være mandsopdækket af sikkerhedsvagter. Som f.eks. her, da de i 2014 deltog i et orienteringsløb i Rude Skov. Foto: Nils Meilvang

Som livvagt hos PET havde Jesper Palm Lundorf tilladelse til at bære våben. Det har de private livvagter som udgangspunkt ikke. Men livvagters opgave er også andet end blot at beskytte en person fysisk – de skal også forudse, hvis nogen vil begå overfald, kidnapning eller andet. Det kan f.eks. være ved at sikre, at en rig erhvervsleder ikke altid kører samme vej hjem på samme tidspunkt – eller at hele virksomhedens bestyrelse ikke rejser med samme fly. Informationer om de potentielle farer får livvagterne ofte fra det kriminelle miljø.

»Det er stemmerne på vandrørene, der begynder at sprede sig, og så skal man finde ud af, om der er hold i det. Og er der hold i det, så kan man begynde at tage 'action' på det,« siger han.

Fakta Kendte hjemmerøverier og kidnapningstrusler 2015: Coloplastmilliardæren Niels Peter Louis-Hansen og hans kone blev udsat for brutalt hjemmerøveri i parrets villa i Vedbæk. Ægteparret blev bagbundet, og Niels Peter Louis-Hansen fik sat en pistol for tindingen og blev tvunget til at overføre to millioner kroner til hjemmerøveren, der efter overførslen forsvandt 2014: FLSmidth-arvingen Christians Kjærs ekskone, en tidligere balletdanser, blev udsat for hjemmerøveri i sin lejlighed i Rungsted. Den 77-årige kvinde blev bagbundet gaffertape om hænder, fødder og øjnene, mens røverne stak af med værdier. 2007: Det velhavende ægtepar Sand, der ejer tøjmærket Sand, og som boede i det hus, som rigmanden Karsten Ree ejer i dag, blev udsat for et groft hjemmerøveri. Ifølge Karsten Ree blev parret bundet med plastikstriips og taget ned i kælderen og udspurgt, hvor deres ’Safe-boks’ var. Parret flyttede efterfølgende til Schweiz. 2003: En ung dansker blev kidnappet i Indien, da forbrydere troede, at han var en af tøjmilliardæren Troels Hoch Povlsens sønner. Forbryderne forlangte en stor løsesum, men politiet endte med at få den kidnappede dansker befriet. 1998: Stifter af tøjmærket Bestseller – milliardæren Troels Holch Povlsens-familie – blev i10 måneder truet på livet af en gerningsmand, der forlangte 12 millioner kroner for at holde sig væk. Politiet fik fat i gerningsmanden, som var en knap 40-årig tidligere soldat.

At blive bedt om at køre en bestemt vej eller skifte vaner kan også nemt føre til irritation hos de personer, der skal beskyttes.

»Det i sig selv er jo en gene, for det påvirker også din personlige frihed. Livvagtens arbejde påvirker følelsen af, at du ikke længere har din personlige frihed, for den bliver taget fra dig i et omfang. For du skal hele tiden spørge nogen om lov, før du gør noget. Det, ville jeg selv føle, er enormt stressende,« fortæller Jesper Palm Lundorf, der også beretter, at man kommer meget tæt på både den person, man bevogter, samt personens familie:

»Du ser jo sådan en familie på godt og på ondt. Du havner også midt i intrigerne og midt i op- og nedturene,« siger han.