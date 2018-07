"Hjejlen" er udfordret af lav vandstand i Gudenåen, men nu er der dumpet betonklodser for at bremse vandet.

Silkeborg. Lav vandstand truer verdens ældste hjuldamper, "Hjejlen", der fragter tusindvis af passagerer mellem Silkeborg og Himmelbjerget.

Men nu har Silkeborg Kommune smidt betonklodser ud i en del af Gudenåen for at sikre den 157 år gamle damper mod at grundstøde.

Og det har tilsyneladende hjulpet.

- Vi kan konstatere, at vandstanden nu er hævet med fem-otte centimeter, der hvor vi lægger til kaj.

- Og det betyder, at vi nærmer os det punkt, vi kalder normal vandstand, siger Thomas Klostergaard, der er direktør i Hjejleselskabet.

Den lave vandstand skyldes ifølge direktøren den lange, tørre sommer uden regn. Problemet kom for alvor tæt på, da "Hjejlen" forleden kom i karambolage med en cykel, der var smidt i åen.

- Der smides mange cykler i åen, og det er normalt ikke noget, der giver os problemer.

- Men på grund af den lave vandstand snittede "Hjejlens" ene skovlhjul en cykel i åen, siger Thomas Klostergaard.

Der skete ingen skade på hjuldamperen. Men det gjorde problemet med den lave vandstand tydeligt.

Hjejleselskabet henvendte sig til kommunen, der fredag satte betonklodser ud i en del af åsystemet.

Klodserne er cirka 40 centimeter høje og har den effekt, at de bremser vandet og giver lidt højere vandstand.

Betonklodserne er placeret i en ni meter bred passage, som er etableret, for at fisk og andre dyr kan bevæge sig uhindret forbi og videre i Gudenåen.

Silkeborg Kommune vurderer ifølge en pressemeddelelse, at det er muligt for fiskearter og smådyr at passere uden om klodserne.

Thomas Klostergaard er glad for, at kommunen hurtigt trådte til med en løsning af problemet.

Dermed er den akutte fare for at grundstøde med den gamle damper drevet over, vurderer direktøren.

"Hjejlen" fragter hver dag i højsæsonen 2500 gæster til Silkeborg. Skibet regnes for at være verdens ældste hjuldamper, der drives frem af den oprindelige dampmaskine.

