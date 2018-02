Cookie Dough, Chocolate Fudge Brownie eller Strawberry Cheescake? Det kan være svært at træffe et valg, når man står nede i kiosken og ser på udvalget af Ben & Jerry's is, og nu bliver det måske endnu sværere.

Det populære ismærke lancerer nemlig i forbindelse med deres 40-års fødselsdag en helt ny smag, som de i sand fødselsdagsånd har valgt at kalde Birthday Cake.

Den cremede vaniljeis, der er rørt sammen med friske swirls af jordbær og søde kagestykker og toppet med en pink frosting, skulle angivelige lede tankerne hen på en lækker fødselsdagskage med vaniljesmag, luftige kagebunde og friske jordbær.

Skal du prøve Ben & Jerry's nye is 'Birthday Cake'?

»Vi elsker at fejre her hos Ben & Jerry's og i år besluttede vi os for, at der skal ske noget udover det sædvanlige. Så alle, der elsker is, kan glæde sig til en unik smagsoplevelse. Med den lækre Birthday Cake får man bare lyst til at fejre noget - sammen med andre! Sharing is carling-mottoet, som Ben & Jerry's grundlæggere fandt på for 40 år siden, er i den grad stadig højaktuelt,« siger Ben & Jerry's smagsguru Catherine Goffient i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen fremgår det også, at den nye smagsvariant 'Birthday Cake' kan findes i udvalgte butikker fra februar måned og koster 63,95 kroner for 500 ml.

Ben & Jerry's blev startet af de to barndomsvenner Ben Cohen og Jerry Greenfield tilbage i 1978. Begge betalte 5 dollars (cirka 30 danske kroner, red) for et kursus i isfremstilling og besluttede sig derefter for at åbne deres egen isbar på en nedlagt benzintank i byen Burlington.

I Danmark kan Ben & Jerry's blandt andet købes i Kvickly, 7-Eleven, Domino's Pizza, Føtex, Irma, SuperBest, Blockbuster, Shell og Statoil.