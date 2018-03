Efter en travl weekend minder dyrlægerne fra Randers Dyrehospital nu om, at menneskets bedste ven ikke bør spise én af menneskets bedste spiser – chokolade.

»Tre gange i weekenden er det sket, at nogen har ringet og fortalt, at deres hund har spist en større mængde chokolade, siger Lone Plum,« der er dyrlæge på Randers Dyrehospital, til TV2 Østjylland.

To af hundene kastede op, mens de var på klinikken. Mens den tredje måtte behandles med aktivt kul mod forgiftningen.

»De er meget mere følsomme over for koffein og theobromin, som findes i kakaobønnen, end vi er. Så der skal ikke så meget til, før de kan begynde at få en forgiftningstilstand,« siger Lone Plum.

Syv gram kakaopulver – eller 15 gram chokolade – er nok til at forgifte en hund på 10 kilogram. Jo mindre hund, jo mindre skal der til.

»Det er en tikkende bombe, man kan have til at lægge på stuebordet derhjemme, og så kommer der sådan en sulten hund forbi. Så kan den jo hurtigt ryge indenbords,« siger Lone Plum.