Patienter er mere tilfredse, men der er fortsat problemer med ventetid og smertelindring på danske akutcentre.

København. Der er sket en lille stigning i tilfredsheden med patienternes besøg på de danske akutcentre og -klinikker.

Men samtidig har de svært ved at komme kroniske problemer med ventetid og manglende smertestillende medicin til livs.

Det viser den årlige LUP Akutmodtagelse 2017, der er en landsdækkende undersøgelse af patienters oplevelser med akutmodtagelser.

Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, er overordnet set tilfreds med udviklingen.

- At løfte den service og tryghed, som borgerne bliver mødt med, har været rigtig vigtig for vores personale, og derfor er det meget tilfredsstillende, at cirka to tredjedele af patienter har været tilfredse, siger han.

Undersøgelsen er dog langt fra udelukkende god læsning.

Ligesom tidligere års undersøgelser har vist, er der fortsat store problemer med ventetiden på de danske akutcentre og -klinikker.

68 procent af patienterne har således oplevet ventetid fra ankomsten til undersøgelsen, og 71 procent er utilfredse med manglende information om, hvor lang tid man skal vente.

- Sådan er det på en akutmodtagelse. Der kommer folk ikke planlagt og kommer ofte i klumper, og derfor opstår der nogle gange ventetid.

- Mange føler, at de ikke får information nok om, hvor lang ventetiden er, men det er jo svært for vores personale, for de ved jo ikke, om der pludselig kommer en, der er alvorligt syg, som de er nødt til at tage først, siger Bent Hansen.

Derudover mener 35 procent af de adspurgte patienter, at det hvidkitlede personale uddeler for lidt smertestillende medicin.

- Det, at give smertelindring, kræver ofte, at der har været en læge inde over og vurdere patientens situation.

- Det er derfor en kompleks situation, personalet nogle gange er i, så det er nok en rigtig god idé at blive bedre til at informere om, hvorfor man ikke kan give smertelindring, og at det har et behandlingsformål, at man ikke altid giver det, siger Bent Hansen.

Undersøgelsen bygger på svar fra 7606 patienter, der i august og september var patient på 43 klinikker og modtagecentre i landets fem regioner.

/ritzau/